Замість нічного домашнього арешту суд обрав тримання під вартою строком на 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі п'яти мільйонів гривень. Про таке розповідає 24 Канал із посиланням на Київську прокуратуру.

Як пройшло нове слухання у справі побиття велосипедиста в столиці?

Кореспондентка Суспільного розповіла, що під час засідання обвинувачений водій Mercedes Олександр Хілик просив суд зробити слухання закритим, мотивуючи це тим, що медіа упереджено висвітлюють справу.

Ніхто в ютубі не показав об'єктивно подію, як це було. Мене виставили людиною, яка зловживає усіма правами,

– стверджував підозрюваний.

Однак суддя відхилив прохання, зазначивши, що засідання транслювалося онлайн. У суді також продемонстрували відео з камер спостереження та запис, зроблений дружиною підозрюваного під час конфлікту.

Адвокатка підозрюваного Олена Кононець після перегляду відео заявила, що її клієнт намагався уникнути конфлікту та не мав наміру завдати шкоди потерпілому.

Термін дії ухвали триватиме до 25 листопада 2025 року.

Адвокатка повідомила, що в Хілика нібито немає коштів, аби внести визначену судом заставу.

Водночас прокурор Олександр Свербиус у відповідь наголосив, що дії підозрюваного перевищують межі необхідної оборони.

Що відомо про побиття велосипедиста у Києві?