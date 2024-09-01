Издевательство над мальчиком в Котельве: Офис генпрокурора отреагировал на преступление

В поселке Котельва, что на Полтавщине, трое юношей избили 12-летнего мальчика и совершили сексуальное насилие. Отмечалось, что его изнасиловали палкой.

Ранее на инцидент отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец, а сейчас появилась реакция Офиса генерального прокурора. Там отметили, что по факту издевательства над малолетним мальчиком на Полтавщине осуществляется досудебное расследование.

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Реакция Офиса генпрокурора

Органы прокуратуры Полтавской области осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет (ч. 4 ст. 153 УК Украины),

– указали правоохранители.

По данным следствия, летом 2024 года на одном из пляжей Котелевской территориальной общины три человека, среди которых несовершеннолетние, совершили сексуальные действия в отношении малолетнего мальчика.

Правоохранители прорабатывают фото и видеоматериалы, обнародованные в социальных сетях.

Прокуратура сообщила, что инициировала проведение служебного расследования относительно действий сотрудников полиции, которые не внесли в ЕРДР сведения о совершении преступления после обращения родителей потерпевшего. Сейчас 4 человек отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Напомним, что в июне 2024 года на пляже "Мусийка" в Котельве несколько подростков заставляли 12-летнего мальчика обнажаться и унижали его. Все это они снимали на телефон, а потом распространяли видео среди знакомых в соцсетях.