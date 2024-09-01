Знущання над 12-річним хлопцем на Полтавщині: Офіс генпрокурора відреагував на злочин

У селищі Котельва, що на Полтавщині, троє юнаків побили 12-річного хлопчика і вчинили сексуальне насильство. Зазначалося, що його зґвалтували палицею.

Раніше на інцидент відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець, а зараз з'явилася реакція Офісу генерального прокурора. Там зазначили, що за фактом знущання з малолітнього хлопчика на Полтавщині здійснюється досудове розслідування.

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Реакція Офісу генпрокурора

Органи прокуратури Полтавської області здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло, вчинені щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 153 КК України),

– вказали правоохоронці.

За даними слідства, влітку 2024 року на одному з пляжів Котелевської територіальної громади троє осіб, серед яких неповнолітні, вчинили сексуальні дії стосовно малолітнього хлопчика.

Правоохоронці опрацьовують фото та відеоматеріали, оприлюднені в соціальних мережах.

Прокуратура повідомила, що ініціювала проведення службового розслідування щодо дій працівників поліції, які не внесли до ЄРДР відомості про вчинення злочину після звернення батьків потерпілого. Наразі 4 осіб відсторонили від виконання службових обовʼязків.

Нагадаємо, що у червні 2024 року на пляжі "Мусійка" у Котельві кілька підлітків примушували 12-річного хлопчика оголятися та принижували його. Усе це вони знімали на телефон, а потім поширювали відео серед знайомих у соцмережах.