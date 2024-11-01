Ужас в Николаевской больнице: родители обвиняют врачей в издевательствах над дочерью военного

В Николаеве врачей обвиняют в издевательствах над 11-летней девочкой. Родители утверждают, что врач требовал деньги и жестоко относился к ребенку.

Детали скандала рассказали родители, сообщает 24 Канал, со ссылкой з ссылкой на "OBOZREVATEL".

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Как все началось

В Николаеве разгорелся скандал в детской областной больнице, где 11-летняя Варвара Суровцева, дочь военного, получила травмы и прошла через тяжелые испытания во время лечения. Родители девочки обвиняют медиков в том, что они требовали деньги за обследование и медикаменты, предоставляли некорректное лечение, а один из работников реанимации даже позволял себе издевательства над ребенком.

Девочка пострадала еще в июне, когда неудачно упала с велосипеда и ударилась головой. Сначала травма не вызвала подозрений – мама, Виктория Суровцева, не замечала никаких ухудшений в состоянии ребенка. Однако через полторы недели у Варвары начались тревожные симптомы: девочка несколько раз теряла сознание, ее глаза закатывались.

Неопределенность с диагнозом

В Николаевской областной детской больнице Варю госпитализировали для обследования. По информации родителей, лечением занималась заведующая неврологического отделения Татьяна Бойко, которая, по словам мамы девочки, не уделяла должного внимания ребенку, а МРТ родители организовывали самостоятельно. Первый результат обследования показал опухоль, однако дальнейшая МРТ с контрастом подтвердила, что это киста.

По просьбе 24 Канала прокомментировать инцидент – в Николаевской областной детской больнице ответили, что комментировать некому.

Проблемы обострились после того, как Татьяна Бойко отказала в направлении в киевский Охматдет. Только после споров отец Варвары, военный Дмитрий Суровцев, сумел получить необходимый документ. В столичной больнице ребенку поставили диагноз "миастения", который, вероятно, развился после травмы.

Отказ в доступе в реанимацию и вымогательство средств

По словам родителей, в реанимации их дочь фактически оставили на произвол судьбы: доступ к ней был ограничен, несмотря на законодательство, позволяющее родственникам находиться рядом с пациентами. Также они утверждают, что врачи требовали покупать дорогие лекарства и препараты. Одна ампула препарата "Биоген" стоила 13 тысяч гривен, и врач сначала обещала помочь достать его через волонтеров, но после фотографирования с ребенком для якобы "фотоотчета" отказалась.

Кроме этого, на плазмоферез для девочки врачи требовали средства за комплектующие, цена которых достигала 7,5 тысяч гривен за один сеанс.

Мать Варвары заявила, что во время пребывания ребенка в реанимации один из врачей вел себя агрессивно. Варвара в медикаментозном сне слышала, как работник бросал шприц ей в ногу, проговаривая: "Поиграем в дартс, ей все равно никто не поверит". Из-за шприца в горле девочка не могла говорить, но обо всем написала маме.

Перевозка ребенка после ДТП, синяки и ужасные последствия

Во время транспортировки на процедуру плазмофереза Варя получила многочисленные травмы из-за ДТП, о чем больница отмалчивалась. Только в Охматдете врачи заметили синяки и трещину в позвоночнике. В Николаевской больнице этот инцидент назвали незначительным и даже утверждали, что ребенок мог сам себя избить.

Последствия ДТП для ребенка / Фото отца Дмитрия Суровцева

Родители девочки намерены обратиться к правоохранителям, чтобы расследовать ситуацию и наказать виновных. Дмитрий Суровцев, который уже два года на передовой, обещает бороться за справедливость для своего ребенка до конца. К тому же Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека планирует также присоединиться к расследованию дела.