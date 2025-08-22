Решение об изъятии 8 миллиардов гривен у Киева бьет не только по киевлянам, но и по подразделениям сил обороны, которые ежедневно обращаются к киевской власти за помощью и гарантированно ее получают. Ведь столица с первых дней войны оказывает мощную поддержку ВСУ, и сегодня помогает армии больше, чем все областные центры вместе взятые.

Об этом написал у себя в фейсбуке Олесь Маляревич, заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес", информирует 24 Канал.

"Столица с первых дней войны оказывала мощную поддержку нам на передовой, взяв за правило – максимум денег на ВСУ. И Киев сегодня помогает армии больше, чем все остальные областные центры вместе взятые. Помощь от киевлян всегда ощутима. Но ее обрезали, приняв в Верховной Раде закон 13439-3. Забрали 8 миллиардов из бюджета столицы. Это решение бьет не только по Киеву и возможностям города финансировать потребности киевлян. Оно бьет по нашей обороне, оно бьет по подразделениям сил обороны, которые ежедневно обращаются к столице за помощью и гарантированно ее получают", – написал Олесь Маляревич.

Он отметил, что благодаря тому, что Киев постоянно находит средства, военные быстро получают дополнительные дроны, машины и другие средства для борьбы.

Это происходит прямым перечислением средств непосредственно военным частям. То есть уже сами военные решают, что купить, в каком количестве и без потери драгоценного времени. 8 миллиардов для кого-то могут показаться абстрактной цифрой, но если измерить в дронах, то это около 500 тысяч FPV! Это спасенные жизни тысяч украинских солдат и смерть для сотен тысяч врагов. Это сотни новых грузовиков и пикапов, которые обеспечат надежную военную логистику,

– отметил заместитель командира полка беспилотных систем "Ахиллес".

Как ранее сообщил мэр Киева Виталий Кличко, только за прошлый год из бюджета столицы выделено более 10 миллиардов гривен на нужды Вооруженных Сил Украины. В 2025-м планировалось направить военным не меньшую сумму.