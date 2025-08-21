Об этом говорится в заявлении партии УДАР, которое опубликовано на официальном сайте партии, информирует 24 Канал.

Голосование в Верховной Раде за законопроект №13439-3, который забирает из бюджета столицы 8 миллиардов гривен, является очередной откровенной атакой власти на Киев и его мэра Виталия Кличко, которого власть рассматривает как главного политического оппонента. Она мыслит в категориях выборов и пытается зачистить политическое поле от тех, кого считает своими политическими оппонентами. Власть боится конкуренции, боится свободного выбора граждан и поэтому превращает законодательный орган в инструмент давления и политической расправы,

В партии отмечают, что "власть не первый год преследует соратников Кличко и членов УДАРа, фабрикует политически мотивированные дела, оказывает давление и запугивает". А теперь, как отмечается в заявлении, решила забрать деньги у столицы. Однако фактически она забирает деньги у ВСУ.

"Эти средства – прежде всего поддержка Вооруженных сил Украины. В итоге из-за действий Банковой 8 миллиардов средств громады пойдут не на защитников, а на заоблачные зарплаты руководства госпредприятий, на премии чиновникам и прокурорам. Это напоминает повторение истории с изъятием "военного" НДФЛ у местных громад. Тогда эти средства передавались Минстратегпрому и Госспецсвязи, и значительная часть средств осталась неиспользованной, при этом их руководителей ловили на взятках", – отмечают в УДАРе.

В партии предупреждают, что подобные инициативы уничтожают остатки реформы децентрализации, все больше сосредотачивая ресурсы и полномочия в руках одного человека.

Партия "УДАР Виталия Кличко" обращается к европейским партнерам, к коллегам по Европейской народной партии с просьбой дать оценку этим действиям власти, которые являются проявлением авторитаризма и использованием государственных институтов в собственных политических интересах. Это абсолютно недопустимо для страны, которая борется за демократию и европейское будущее,

Как сообщалось, 20 августа Верховная Рада 229 голосами приняла изменения в госбюджет (законопроект №13439-3), которые предусматривают, в том числе изъятие 8 миллиардов гривен из бюджета Киева за счет средств налога на прибыль. "За" проголосовали 196 народных депутатов от "Слуги народа", 15 – депутатской группы "Доверие", 9 – "Восстановление Украины", 1 – "Батькивщины" и 8 внефракционных депутатов.