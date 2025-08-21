Про це йдеться у заяві партії УДАР, яку опубліковано на офіційному сайті партії, інформує 24 Канал.

Голосування у Верховній Раді за законопроєкт №13439-3, який забирає з бюджету столиці 8 мільярдів гривень, є черговою відвертою атакою влади на Київ та його мера Віталія Кличка, якого влада розглядає як головного політичного опонента. Вона мислить в категоріях виборів та намагається зачистити політичне поле від тих, кого вважає своїми політичними опонентами. Влада боїться конкуренції, боїться вільного вибору громадян і тому перетворює законодавчий орган на інструмент тиску та політичної розправи,

– йдеться в заяві УДАРу.

У партії зазначають, що "влада не перший рік переслідує соратників Кличка та членів УДАРу, фабрикує політично вмотивовані справи, чинить тиск і залякує". А тепер, як зазначається у заяві, вирішила забрати гроші в столиці. Однак фактично вона забирає гроші у ЗСУ.

"Ці кошти – насамперед підтримка Збройних сил України. У підсумку через дії Банкової 8 мільярдів коштів громади підуть не на захисників, а на захмарні зарплати керівництва держпідприємств, на премії чиновникам та прокурорам. Це нагадує повторення історії з вилученням "військового" ПДФО у місцевих громад. Тоді ці кошти передавалися Мінстратегпрому та Держспецзв'язку, та значна частина коштів залишилась невикористаною, при цьому їхніх керівників ловили на хабарях", – наголошують в УДАРі.

У партії попереджають, що подібні ініціативи знищують залишки реформи децентралізації, все більше зосереджуючи ресурси та повноваження в руках однієї людини.

Партія "УДАР Віталія Кличка" звертається до європейських партнерів, до колег по Європейській народній партії з проханням дати оцінку цим діям влади, які є проявом авторитаризму і використанням державних інституцій у власних політичних інтересах. Це абсолютно неприпустимо для країни, яка бореться за демократію та європейське майбутнє,

– підкреслюється в заяві УДАРу.

Як повідомлялося, 20 серпня Верховна Рада 229 голосами ухвалила зміни до держбюджету (законопроєкт №13439-3), які передбачають, в тому числі вилучення 8 мільярдів гривень з бюджету Києва за рахунок коштів податку на прибуток. "За" проголосували 196 народних депутатів від "Слуги народу", 15 – депутатської групи "Довіра", 9 – "Відновлення України", 1 – "Батьківщини" і 8 позафракційних депутатів.