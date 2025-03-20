В Киеве полицейский изнасиловал 10-летнюю девочку и угрожал "посадить ее родителей", – СМИ

В Киеве к 11 годам тюрьмы приговорили бывшего участкового, который изнасиловал 10-летнюю девочку. Чтобы ребенок молчал о преступлении, полицейский угрожал "посадить в тюрьму ее родителей".

Соответствующие данные содержатся в приговоре Святошинского районного суда города Киева от 17 марта 2025 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Что известно об изнасиловании ребенка полицейским

Согласно данным суда, подозреваемый вместе с семьей переехал из Луганской области в Киев в июле 2022 года. В столице его назначили на должность участкового офицера полиции сектора участковых офицеров полиции отдела превенции Бучанского районного управления полиции ГУ НП в Киевской области.

Падчерица правоохранителя познакомилась с потерпевшей, 2013 года рождения. Девочка пригласила новую подругу домой, где познакомила с отчимом.

Мужчина с мая 2023 года начал общаться с ребенком через телеграмм. Правоохранитель заставлял девочку присылать ему интимные фото, а затем потребовал от ребенка вступить с ним в половой акт. Полицейский угрожал, что если этого не произойдет, то он "посадит родителей девочки в тюрьму". Впоследствии мужчина несколько раз насиловал ребенка.

Подозреваемый в суде свою вину категорически отрицал. Он заявил, что с 2006 года работает в правоохранительных органах. К потерпевшей он якобы звонил, чтобы узнать, где находится его падчерица.

Мужчина утверждал, что якобы "девочка ему предложила себя", чтобы получить деньги. Однако он якобы "отказался". Впоследствии правоохранителя задержали сотрудники ГБР.

Участковый обвинил девочку в "аморальном" поведении и назвал ее семью "неблагонадежной". Жена подсудимого и его падчерица стали на сторону подсудимого, обвиняя потерпевшую в "непристойном поведении", и заявляя, что мужчину якобы оклеветали.

Что говорит пострадавшая, ее мама и бабушка

10-летняя девочка в суде рассказала, что отчим ее подруги около 10 раз приставал к ней. Она вспомнила факты изнасилования.

Также она отметила, что мужчина угрожал "посадить ее родителей". Об издевательствах она рассказала своей подруге, а та – ее бабушке.

Бабушка пострадавшей отметила, что о фактах изнасилования ее внучки узнала от соседки. Мать девушки на суде рассказала, что она работает в Польше, а ее дочь живет с бабушкой.

В июле 2023 года она узнала о сексуальном насилии и сразу вернулась. Женщина отмечала, что подсудимый также может быть причастен к изнасилованию своей падчерицы.

Мама пострадавшей отметила, что дочь ей рассказывала, что милиционер начал угрожать, что если ее ребенок не будет приходить, то "бабушку посадят в тюрьму, мама не вернется из Польши, а отец – с войны".

Девочка рассказывала, как обвиняемый насиловал ее, заставлял раздеваться. Указанные действия совершались и в авто обвиняемого, в квартире, где проживает обвиняемый, в посадке. В мае 2023 года обвиняемый передавал дочери женщины 500 гривен вроде бы просто так.

Какой приговор вынес суд обвиняемому

Суд признал мужчину виновным по статьям Уголовного Кодекса об изнасиловании лица, не достигшего четырнадцати лет, совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста и о домогательствах к ребенку для сексуальных целей, совершенное повторно или в отношении малолетнего лица. Участкового приговорили к 11 годам лишения свободы.

Также суд запретил мужчине занимать должности в правоохранительных органах и заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и образованием несовершеннолетних и малолетних лиц сроком на 3 года. Правоохранителя также лишили звания "старший лейтенант полиции".

Приговор можно обжаловать в апелляционном суде.