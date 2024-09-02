Изнасиловали палкой 12-летнего парня: двум юношам объявлены подозрения

На днях общество всколыхнула история, которая случилась на Полтавщине. Там трое обидчиков совершили надругательство над 12-летним мальчиком.

Семья пострадавшего обратилась в полицию. Там ограничились тем, что выписали родителям нападавших штраф в размере 850 и 1190 гривен. Причем инцидент внесен в Единый реестр досудебных расследований не был. После получения огласки прокуратура отстранила четырех полицейских от исполнения обязанностей и начала полноценное расследование преступления.

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Обидчиков накажут

В полиции сообщили, что лица, которые в июне издевались над несовершеннолетним на местном пляже в поселке Котельве, установлены. Сейчас 15-летнему и 22-летнему местным жителям сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании им меры пресечения.

15-летнему парню сообщено о подозрении по части 4 статьи 153 (сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины.

22-летнего жителя поселка Котельвы Полтавского района подозревают в совершении сексуального насилия (часть 4 статьи 153 Уголовного кодекса Украины) и во втягивании несовершеннолетних и малолетних в противоправную деятельность (часть 2 статьи 304 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, что о ужасное преступление стало известно только в августе. На инцидент отреагировал Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Чиновник возмутился из-за бездействия правоохранителей: "С каких пор это факты сексуального насилия над детьми не расследуют правоохранительные органы в рамках уголовного производства?". После Лубинец подготовил письмо к руководству Нацполиции с требованием провести служебное расследование и привлечь виновных к ответственности.