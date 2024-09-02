Зґвалтували палицею 12-річного хлопця: двом юнакам оголошені підозри

Днями суспільство сколихнула історія, яка трапилася на Полтавщині. Там троє кривдників вчинили наругу над 12-річним хлопчиком.

Родина потерпілого звернулася до поліції. Там обмежилися тим, що виписали батькам нападників штраф у розмірі 850 та 1190 гривень. Причому інцидент внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань не був. Після набуття розголосу прокуратура відсторонила чотирьох поліцейських від виконання обов'язків і почала повноцінне розслідування злочину.

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Кривдників покарають

У поліції повідомили, що особи, які в червні знущалися з неповнолітнього на місцевому пляжі в селищі Котельві, встановлені. Наразі 15-річному та 22-річному місцевим мешканцям повідомлено про підозру у вчиненні злочину та вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

15-річному хлопцеві повідомлено про підозру за частиною 4 статті 153 (сексуальне насильство) Кримінального кодексу України.

22-річного жителя селища Котельви Полтавського району підозрюють у вчиненні сексуального насильства (частина 4 статті 153 Кримінального кодексу України) та у втягненні неповнолітніх та малолітніх у протиправну діяльність (частина 2 статті 304 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, що про жахливий злочин стало відомо лише у серпні. На інцидент відреагував Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Посадовець обурився через бездіяльність правоохоронців: "Відколи це факти сексуального насильства над дітьми не розслідують правоохоронні органи в межах кримінального провадження?". Опісля Лубінець підготував лист до керівництва Нацполіції з вимогою провести службове розслідування та притягнути винних до відповідальності.