Забеременела от отца в 14 лет: в Сумской области мужчина постоянно насиловал собственную дочь

Несовершеннолетняя жительница Сумской области стала жертвой сексуального насилия со стороны отца. Школьница забеременела из-за него, а ее семья пыталась скрыть это.

В Сумской области правоохранители задержали 39-летнего мужчину по подозрению в систематическом изнасиловании собственной родной дочери. Известно, что девочка даже родила от него ребенка.

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Что известно об этой семье

По данным следствия, в марте 2023 года мужчина изнасиловал дочь. В тот момент девочке было 13 лет. После этого ужасного инцидента он продолжил систематически ее насиловать.

В результате школьница забеременела. Она родила ребенка от своего отца 12 декабря этого же года. Ее родственники пытались скрыть это.

Даже когда девочка забеременела от отца, им удалось долго скрывать этот факт от окружающих. 12 декабря девочка по месту жительства родила ребенка, поэтому ее матери пришлось обратиться за медицинской помощью,

– сказали правоохранители.

Только после этого девочка призналась, что ее отец постоянно насиловал. Известно, что теперь потерпевшая находится в медицинском учреждении вместе со своим ребенком.

Какая судьба может постичь отца

По факту изнасилования возбуждено уголовное производство. Подозреваемый 14 декабря взят под стражу согласно соответствующему решению суда. Возможность внесения залога для него не предусмотрена.

В настоящее время этот отец находится в СИЗО. Он может сесть за решетку максимум на 15 лет.

Продолжается следствие. Правоохранители проверяют других лиц. Не исключено, что они могли знать о преступлении и помогать отцу скрывать факты сексуального насилия над своим ребенком.

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