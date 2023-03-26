У девочки даже адвоката не было: украинцы ошеломлены делом о групповом изнасиловании

Решение Воловецкого районного суда относительно трех подростков, совершивших групповое изнасилование 14-летней девушки, вызвало волну возмущения среди общественности. В деле появились новые детали: так, у пострадавшей от обидчиков девочки не было даже адвоката.

Украинцы выражают возмущение по поводу решения суда: звезды, военные, политические деятели распространяют сообщения о недобропорядочности судьи. Как отмечают неравнодушные, необходимо предать это дело огласке, чтобы обжаловать приговор "коррумпированной" судьи. 24 Канал рассказывает, что известно о деле.

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Сколько стоит ваша совесть, госпожа судья: украинцы возмущены решением

"Сколько стоит ваша совесть, госпожа судья" – именно под этим хештегом сейчас в сети распространяют сообщение украинской телеведущей, общественной деятельницы Маши Ефросининой о несправедливости приговора Воловецкого районного суда в отношении трех подростков.

Парней признали виновными в сексуальном насилии по отношению к несовершеннолетней. Однако судья назначила наказание в виде 5 лет лишения свободы с условным сроком 2 года.

В парламенте предлагают изменения в Уголовный кодекс

На это также отреагировала народная депутат Инна Совсун. Ввиду решения суда она сообщила, что депутаты подали законопроект №9093, который вносит изменения в Уголовный процессуальный кодекс в части о заключении соглашения о примирении и уголовных производств в форме частного обвинения.

Классные руководители помогли отмазать насильников

В свою очередь главная редактор научно-популярного ресурса "Гендер в деталях" Тамара Злобина прокомментировала не только приговор судьи, но и тот факт, что ему отмазать ребят помогли "характеристики" классных руководителей.

Учителя, которые дали положительную характеристику насильникам, судьи, которые дали условное наказание, и достойный смеха штраф – на самом деле отмазали преступников от ответственности, ухудшили уголовную обстановку в Украине, поддержали и поощрили культуру насилия над женщинами, культуру изнасилования. Все они — соучастники преступления. Вместо того чтобы заниматься профилактикой преступности, поощряют ее отсутствием должного наказания и осуждения. Они должны быть за это наказаны и отстранены от работы,

– написала Тамара Злобина.

Подростки совершили групповое изнасилование и сняли это на видео: что известно о вопиющем преступлении

Преступление произошло еще 24 августа 2021 года в селе Верхние Ворота на Закарпатье. Трое несовершеннолетних парней затащили девушку в подвал и совершили по отношению к ней "действия сексуального характера", как это охарактеризовал суд. Отдельные эпизоды своих действий подростки снимали на видео.

14 сентября того же года в полицию обратилась бабушка потерпевшей. Представитель Закарпатской областной прокуратуры Екатерина Хижняк сообщила Суспильному, что по факту изнасилования несовершеннолетней, совершенного группой лиц, следователи открыли уголовное производство.

Санкции статьи, согласно которой было открыто уголовное производство, предусматривают до 12 лет лишения свободы.

Отмечают, что на допросе девушка подтвердила факт изнасилования. Полицейские установили и разыскали причастных к преступлению: двух 15-летних и 14-летнего подростков, собрали доказательства и сообщили им о подозрении в совершении группового изнасилования несовершеннолетнего лица.

Какое решение принял суд

16 марта 2023 года Воловецкий районный суд признал подростков виновными, им назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Действия обвиняемых квалифицировали не как изнасилование, информация о чем распространяется на разных интернет-сайтах, а по части 3 статьи 153 Уголовного кодекса Украины – совершение каких-либо насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего лица (сексуальное насилие), совершенное группой лиц по отношению к несовершеннолетнему лицу,

– заявили в суде.

Каким образом "оправдали" обидчиков

В Закарпатской областной прокуратуре отметили, что "в суде девушка факт изнасилования не подтвердила", а "суд учитывал, что лица являются несовершеннолетними, ранее не судимыми, они признали вину и раскаялись".

Местные СМИ также сообщили, что суд при принятии решения опирался "на положительные характеристики", которые обвиняемым предоставили представитель службы по делам детей и классные руководители.

В частности, педагоги Верхневоротского ОВОС I-III ступеней имени Софии Малильо написали, что "жалоб на поведение учащихся не было". Они считают заключение слишком суровым наказанием.

У девочки не было даже адвоката

Известно, что у девочки в суде не было адвоката.

Интересы потерпевшей в суде представляла служба защиты детей местного сельсовета, в которой мать одного из насильников работает секретарем.

В настоящее время в прокуратуре изучают возможность обжалования приговора. На это есть 30 дней со дня решения суда.

Украинцы продолжают возмущаться и создавать резонанс по делу

Руководитель проекта Генератор идей Елена Пшеничная также удивлена действиями преподавателей и руководства учебного заведения.

Смотрю интервью директора школы, которая через месяц после изнасилования невинным телятком хлопает в камеру и говорит: "Да это на каникулах было, мы не знали". А то, что видео с изнасилованием (да, ушлепки все сняли, загрузили в интернет и распространили в школе) месяц гуляло между школьниками, директор не смущает. Потом видео директриса очевидно увидела. Только вот почему это не помешало классным руководителям ребят и школьному психологу написать обидчикам положительные характеристики,

- пишет Пшеничная.

"Молитесь, чтобы вас посадили"

Командир отдельной тактической группы аэроразведки Роберт Бровди с позывным "Мадяр" тоже не смог пройти мимо инцидента. Он тоже родом из Закарпатья и является отцом четырех несовершеннолетних девушек. Его такая несправедливость возмутила.

Как отец четырех несовершеннолетних девушек, я смущен ситуацией, которая произошла в моем родном Закарпатье вокруг 14-летнего ребенка и решение суда, которое на днях было принято,

– записал видеообращение военный.

Военный подчеркнул, что решение суда совсем не справедливо. Своим видеообращением он хочет:

обратить внимание общества на достижение уровней общеукраинского резонанса и недопущение дальнейшего негативного развития события;

с целью предупреждения всех участников процесса, которые уже проделали свою "черную работу", и которые могут еще сделать.

"Не разрушайте ребятам жизнь, они усвоили ошибку"

Врач-психиатр, автор популярного ютуб-канала "Подкаст-терапия" Спартак Суббота обратил внимание на мотив родителей, очевидно "отмазавших" ребят от ответственности.

Не разрушайте ребятам жизнь, они усвоили ошибку. Защитники ребят в этой ситуации оперируют именно таким аргументом, мол, они все поняли и не стоит им портить жизнь или если они будут отбывать наказание в колонии, то точно "выйдут преступниками". У меня возникает другой вопрос: а сейчас они не преступники? И насколько мы готовы жить в обществе, которое прощает преступление и не может и не хочет защитить пострадавших,

– риторически спросил Спартак Суббота.

Он убежден: "спасать жизнь преступников за счет жизни других людей – слишком велика цена. Безнаказанность развращает, и об этом стоит помнить. За преступлением должно идти неизбежное наказание".

По данным ВОЗ, примерно 1 из 3 женщин испытывает сексуальное домогательство в течение своей жизни. Только 10% женщин обращаются в соответствующие структуры с заявлением об изнасиловании, что фактически делает невозможным корректную статистику пострадавших.