Изнасилование 14-летней девочки в Закарпатье: суд вторично переносит рассмотрение апелляции
Суд уже второй раз переносит рассмотрение апелляции относительно условного срока по делу об изнасиловании 14-летней девочки в Закарпатье. Представители потерпевшей считают, что защитники обвиняемых, вероятно, пытаются затянуть рассмотрение дела.
Об этом сообщили в юридической компании "Миллер", представляющая пострадавшую девочку в суде. Однако "оттянуть" заседание суда на максимум не удалось - рассмотрение апелляции перенесли на следующий день, передает 24 Канал.
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Заседание суда постоянно переносят
В Закарпатском апелляционном суде 2 августа должны были рассматривать жалобы по изнасилованию 14-летней девочки в Закарпатье. Однако накануне заседание перенесли, поскольку сторона защиты злоумышленников привлекла новых адвокатов.
Именно сегодня (2 августа – 24 Канал) обвиняемые привлекли еще двух адвокатов, которые, вероятно, использовали для затягивания рассмотрения дела, поскольку адвокатам нужно время, чтобы ознакомиться с материалами уголовного производства,
– заявили адвокаты пострадавшей.
Обвиняемые обосновали привлечение новых адвокатов тем, что "никто не хотел браться за дело". К слову, от прошлого заседания суда прошло более 2 месяцев.
В компании подчеркнули, что это уже во второй раз суд перенес рассмотрение дела. Впервые заседание было отложено 6 июня. За день до заседания адвокат стороны обвиняемых заявил, что якобы заболел.
Рассматривать апелляцию будут в четверг, 3 августа. Адвокаты потерпевшей требуют вынести новый приговор, приговорив насильников к реальному лишению свободы и удовлетворить гражданский иск в полном объеме. Суд ведь только назначил им штраф и дал условный срок.
Дело об изнасиловании девушки в Закарпатье: коротко
- Летом 2021 года трое подростков – двое 15-летних братьев-близнецов и их 14-летний друг изнасиловали 14-летнюю девочку. Часть сексуального насилия они снимали по телефону, а затем опубликовали видео в соцсетях и показали одноклассникам.
- По данным следствия, девочка никому не рассказывала о случившемся. Родные пострадавшей узнали об изнасиловании всего через несколько недель.
- В марте 2023 года суд вынес приговор по делу – несовершеннолетним был назначен испытательный срок на 2 года. Хотя санкции статьи, согласно которой открыто уголовное производство, предусматривают лишение свободы и заключение, однако судья Воловецкого уголовного суда оправдал решение тем, что злоумышленники несовершеннолетние.
- Такое решение вызвало скандал в сети. Украинцы не соглашались с приговором суда Все, что известно о реакции общества и власти на дело, можно пересмотреть по ссылке.
- Прокуратура подала апелляцию и заявила, что потребует справедливого приговора для насильников.