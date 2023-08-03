Изнасилование 14-летней девочки в Закарпатье: суд вторично переносит рассмотрение апелляции

Суд уже второй раз переносит рассмотрение апелляции относительно условного срока по делу об изнасиловании 14-летней девочки в Закарпатье. Представители потерпевшей считают, что защитники обвиняемых, вероятно, пытаются затянуть рассмотрение дела.

Об этом сообщили в юридической компании "Миллер", представляющая пострадавшую девочку в суде. Однако "оттянуть" заседание суда на максимум не удалось - рассмотрение апелляции перенесли на следующий день, передает 24 Канал.

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Заседание суда постоянно переносят

В Закарпатском апелляционном суде 2 августа должны были рассматривать жалобы по изнасилованию 14-летней девочки в Закарпатье. Однако накануне заседание перенесли, поскольку сторона защиты злоумышленников привлекла новых адвокатов.

Именно сегодня (2 августа – 24 Канал) обвиняемые привлекли еще двух адвокатов, которые, вероятно, использовали для затягивания рассмотрения дела, поскольку адвокатам нужно время, чтобы ознакомиться с материалами уголовного производства,

– заявили адвокаты пострадавшей.

Обвиняемые обосновали привлечение новых адвокатов тем, что "никто не хотел браться за дело". К слову, от прошлого заседания суда прошло более 2 месяцев.

В компании подчеркнули, что это уже во второй раз суд перенес рассмотрение дела. Впервые заседание было отложено 6 июня. За день до заседания адвокат стороны обвиняемых заявил, что якобы заболел.

Рассматривать апелляцию будут в четверг, 3 августа. Адвокаты потерпевшей требуют вынести новый приговор, приговорив насильников к реальному лишению свободы и удовлетворить гражданский иск в полном объеме. Суд ведь только назначил им штраф и дал условный срок.

Дело об изнасиловании девушки в Закарпатье: коротко