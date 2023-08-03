Зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті: суд вдруге переносить розгляд апеляції

Суд вже вдруге переносить розгляд апеляції щодо умовного терміну в справі про зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті. Представники потерпілої вважають, що, захисники обвинувачених, ймовірно, намагаються затягнути розгляд справи.

Про це повідомили у юридичній компанії "Міллер", яка представляє постраждалу дівчинку у суді. Проте "відтягнути" засідання суду на максимум не вдалося – розгляд апеляції перенесли на наступний день, передає 24 Канал.

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Засідання суду постійно переносять

У Закарпатському апеляційному суді 2 серпня мали розглядати скарги у справі зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті. Проте напередодні засідання перенесли, оскільки сторона захисту зловмисників залучила нових адвокатів.

Саме сьогодні (2 серпня – 24 Канал) обвинувачені залучили ще двох адвокатів, що, ймовірно, використали для затягування розгляду справи, оскільки адвокатам треба час, щоб ознайомитися з матеріалами кримінального провадження,

– заявили адвокати постраждалої.

Обвинувачені обґрунтували залучення нових адвокатів тим, що буцімто "ніхто не хотів братися за справу". До слова, від минулого засідання суду минуло більше ніж 2 місяці.

У компанії наголосили, що це вже вдруге суд переніс розгляд справи. Вперше засідання відклали 6 червня. За день до засідання адвокат сторони обвинувачених заявив, що нібито захворів.

Розглядати апеляцію будуть у четвер, 3 серпня. Адвокати потерпілої вимагають ухвалити новий вирок, засудивши ґвалтівників до реального позбавлення волі та задовольнити цивільний позов у повному обсязі. Адже суд лише призначив їм штраф та дав умовний термін.

Справа про зґвалтування дівчини на Закарпатті: коротко