В Хмельницкой области мужчина изнасиловал свою 9-летнюю дочь: суд огласил ему приговор

В Хмельницкой области засудили мужчину, который в 2023 году изнасиловал собственную 9-летнюю дочь. Обвиняемый в суде свою вину отрицал, но прокурорам удалось доказать, что мужчина развращал ребенка.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора и Хмельницкую окружную прокуратуру. Мужчину приговорили к 13 годам заключения.

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Житель Хмельницкой области изнасиловал дочь

По информации прокуроров, 40-летний житель города Изяслав совершил сексуальное насилие в отношении своей дочери в ночь с 30 на 31 января 2023 года.

Это произошло, когда матери девочки не было дома. 9-летняя девочка не могла сопротивляться силе мужчины. Пользуясь этим, ее отец и совершил преступление.

Позже мама девочки сообщила правоохранителям о том, что произошло. Мужчину задержали, определенное время он находился под стражей. Суд признал отца виновным в изнасиловании малолетней дочери.

Изнасилование детей: последние новости

В Хмельницкой области 57-летний мужчина напал на 17-летнюю девушку в день своего освобождения из тюрьмы. Он пришел к ней домой, приставил их к шее нож и изнасиловал. После он связал ее и приказал молчать. За содеянное мужчине грозило до 12 лет за решеткой.

В Киеве мужчина развращал 8-летнюю падчерицу. Он был пьяным, преступление против ребенка совершил неподалеку гаражного помещения. В суде мужчина не признал вину, но суд изучил материалы дела и назначил наказание обидчику в виде 15 лет заключения.