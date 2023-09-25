Насиловали беременных и детей на Киевщине: в Украине будут судить двух российких солдат

С начала войны зафиксировано 235 случаев сексуального насилия со стороны российских военнослужащих. Двоих из них будут судить за зверства, которые они совершали во время оккупации Киевщины.

Речь идет о 28 и 31-летнем военнослужащих 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады роты снайперов вооруженных сил России. Им инкриминируют серию преступлений сексуального характера.

Смотрите также "Тихо, о таком не говорят": что испытывают люди, пережившие сексуальное насилие

Среди жертв оккупантов – 4-летняя девочка

Следствие установило, что вышеупомянутые мерзавцы совершили сексуальное насилие над 12 жителями временно оккупированного населенного пункта в Киевской области. Россияне во время проверки паспортов определяли дома, в которых проживали молодые женщины, затем вдирались к ним и угрожая оружием совершали насилие.

Так, в частности, известно, что обвиняемые ворвались в дом молодых супругов. Они по очереди изнасиловали жену, при этом заставляя смотреть за преступными действиями мужа. А потом один из злоумышленников изнасиловал их 4-летнюю дочь.

После этого оккупанты вломились в другой дом. Там они надругались над беременной женщиной и несовершеннолетней девушкой. Затем военнослужащие пытались изнасиловать еще одну женщину, но, получив от нее сопротивление, пошли к соседям. Там они закрыли мать и ее несовершеннолетнюю дочь в отдельных комнатах и по очереди изнасиловали. Тем временем другие члены семьи находились на кухне – россияне закрыли их, чтобы они не помешали.

В ООН собрали доказательства жестокости россиян на оккупированных территориях

В организации сообщили, что на оккупированных территориях российские захватчики нередко пытали жителей до смерти. Так, глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Месе после визита на деоккупированную Херсонщину и Запорожье заявил, что пытки были масштабными и систематическими.

Пытки обычно оккупанты осуществляли в так называемых "центрах содержания под стражей" и "следственных изоляторах". Большинство замученных были партизанами, информировавшими ВСУ о действиях российских военных. Очень большое количество случаев пыток завершалось смертью жертвы.

Кроме того, ООН также собрала доказательства массовых изнасилований на оккупированных территориях. Так, на оккупированной части правобережной Херсона россияне насиловали женщин от 18 до 83 лет.