Ґвалтували вагітних та дітей на Київщині: в Україні судитимуть двох російських солдатів

Від початку війни зафіксовано 235 випадків сексуального насильства з боку російських військовослужбовців. Двох із них судитимуть за звірства, які вони чинили під час окупації Київщини.

Йдеться про 28 та 31-річного військовослужбовців 15-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади роти снайперів збройних сил Росії. Їм інкримінують серію злочинів сексуального характеру.

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Серед жертв окупантів – 4-річна дівчинка

Слідство встановило, що вищезгадані мерзотники вчинили сексуальне насильство над 12 жителями тимчасово окупованого населеного пункту на Київщині. Росіяни під час перевірки паспортів визначали будинки, в яких проживали молоді жінки, потім вдиралися до їхніх помешкань і погрожуючи зброєю чинили насильство.

Так, зокрема, відомо, що обвинувачені увірвалися до будинку молодого подружжя. Вони по черзі зґвалтували дружину, при цьому змушуючи дивитися за злочинними діями її чоловіка. А потім один зі зловмисників зґвалтував їхню 4-річну доньку.

Після цього окупанти вломилися до іншого будинку. Там вони здійснили наругу над вагітною жінкою і неповнолітньою дівчиною. Потім військовослужбовці намагалися зґвалтувати ще одну жінку, але отримавши від неї опір, пішли до сусідів. Там вони зачинили матір і її неповнолітню доньку в окремих кімнатах та по черзі їх зґвалтували. Тим часом інші члени родини перебували на кухні – росіяни зачинили їх, аби вони не стали на заваді.

В ООН зібрали докази жорстокості росіян на окупованих територіях

В організації повідомили, що на окупованих територіях російські загарбники нерідко закатовували жителів до смерті. Так, голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Месе після візиту на деокуповану Херсонщину та Запоріжжя заявив, що катування були масштабними й систематичними.

Тортури зазвичай окупанти здійснювали у так званих "центрах тримання під вартою" і "слідчих ізоляторах". Більшість закатованих були партизанами, які інформували ЗСУ про дії російських військових. Дуже велика кількість випадків тортур завершувалася смертю жертви.

Крім того, ООН також зібрала докази масових ґвалтувань на окупованих територіях. Так, на окупованій частині правобережної Херсонщини росіяни ґвалтували жінок від 18 до 83 років.