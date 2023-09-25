Про це заявив голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Месе. Він разом з командою слідчих відвідав деокуповані території Херсонщини та Запоріжжя.

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ООН зібрала докази

Месе повідомив Раді ООН з прав людини в Женеві, що його команда зібрала додаткові докази щодо факту тортур, які вчиняли росіяни на окупованих територіях. Він наголосив, що катування були масштабними й систематичними.

У деяких випадках тортури застосовувалися з такою жорстокістю, що спричиняли смерть жертви,

– заявив Месе.

До слова, комісія Месе встановила, що тортури здійснювали здебільшого в так званих "центрах тримання під вартою" і "слідчих ізоляторах", якими керувала російська влада. Більшість жертв, які загинули від рук окупантів, за даними ООН, були партизанами й інформували ЗСУ про дії російських загарбників.

Крім того, ООН також зібрала докази масових ґвалтувань на окупованих територіях. Зокрема комісія отримала підтвердження, що лише на окупованій частині правобережної Херсонщини росіяни ґвалтували жінок від 18 до 83 років. Ба більше, окупанти змушували сім'ї жінок сидіти у сусідніх кімнатах і слухати, як над ними вчиняли насильство.

Відповідаючи на питання про кількість випадків таких тортур, які закінчилися смертю на території Херсонської та Запорізької областей, член комісії Пабло де Грайфф відповів, що наразі складно назвати точну кількість. Проте це число, за його словами, дуже велике.

Які тортури застосовує Росія проти українців

Спеціальна доповідачка ООН з питань катувань та інших форм жорстокого, нелюдського поводження, покарання чи дій, які принижують людську гідність, Еліс Джилл Едвардс на початку вересня відвідала Київ. Вона близько тижня збирала інформацію про злочини катувань українців росіянами під час вторгнення Росії, а також дані про розслідування таких справ.

Так, вона встановила, що до "стандартного" переліку тортур входять: