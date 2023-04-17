Судья, которая дала "условный" трем насильникам школьницы, вернулась на работу

Одиозная судья Оксана Софилканыч вернулась на работу. Ранее она вынесла возмутительный приговор трем насильникам девушки в Закарпатье, а когда дело получило огласку, сбежала на больничный.

Софилканыч – судья Воловецкого районного суда. Приговор, вынесенный трем насильникам малолетней девушки, возмутил всю Украину. Отреагировали и власти. В частности, министр образования Оксен Лесовой подчеркнул, что такие ситуации в очередной раз транслируют: наличие "нужных связей" решают все.

Обратите внимание Изнасилование 14-летней девочки в Закарпатье: все о приговоре, который всколыхнул Украину

Когда дело получило огласку, одиозная Софилканыч сбежала на больничный. На работу она не вышла 27 марта 2023 года. Журналист Виталий Глагола 17 апреля сообщил, что Софилканыч вернулась на работу.

Судья Воловецкого райсуда Закарпатской области Оксана Софилканыч, вынесшая приговор за изнасилование, которое возмутило всю страну, уже вернулась к работе,

– говорится в сообщении.

Изнасилование в Закарпатье: что известно

Летом 2021 года три подростка на Закарпатье изнасиловали несовершеннолетнюю девушку и сняли это на видео, которое впоследствии распространили в сети. Между тем, суд назначил трем обвиняемым приговор в виде 5 лет заключения. Однако их освободили от наказания. Аргументируя это тем, что насильники – несовершеннолетние. В результате им назначили испытательный срок на 2 года.