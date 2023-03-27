Украинцев возмутил приговор – испытательный срок на 2 года для насильников. Новоназначенный министр образования Оксен Лисовой уже отреагировал на эту историю.

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Виноват всегда обидчик

Лисовой отметил, что случившееся на Закарпатье – сам факт и приговор суда относительно этого вопиющего случая – нуждаются в немедленной синергии правозащитников, общественных активистов, образовательного сообщества и лидеров мнения, чтобы никакие предубеждения, никакие связи, никакие стигмы не встали на пути справедливого решения.

Я как отец двух сыновей, как мужчина, который много видел в жизни, стою на мысли, что виноват всегда только обидчик. Точка,

– говорится в сообщении.

Он добавил, что такие ситуации еще раз транслируют искаженное чувство безнаказанности и то, что наличие "нужных связей" решают все.

Кроме того, министр подчеркнул, что в школах учителя до сих пор не учат детей тому, что важнее любых формул, подлежащих со сказуемыми и нуклеиновых кислот – взаимодействия друг с другом, пониманию эмоций и уважению к личным границам

"Я обещаю вместе с коллегами приложить все усилия, чтобы довести дело до того окончания, которого оно заслуживает. Мы не для того проходили болезненные и жертвенные трансформации, майданы и войну за ценности, чтобы общество до сих пор толеровало принципы, которые эффективно работали в 90-х", – резюмировал глава МОН.

Что известно о происшествии