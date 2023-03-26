Об этом сообщил журналист Виталий Глагола. Для продолжения судебного процесса известный юрист и защитник Украины Маси Найем собирает группу лучших адвокатов.

Обратите внимание У девочки даже адвоката не было: украинцы ошеломлены делом о групповом изнасиловании

Как огласка изменила дело

Отец пострадавшей сказал журналисту, что готов продолжать дело, поэтому будет подавать апелляцию на скандальное решение суда. Кроме того, дело об изнасиловании было донесено до Офиса генерального прокурора и Высшего совета правосудия.

Дело получило серьезную огласку, после которой телеведущая Маша Ефросинина нашла для пострадавшей девочки лучшего психолога. Через полтора года после изнасилования она так и не получила квалифицированной психологической помощи. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец взял дело под личный контроль.

Лучшие психологи, работающие с такими случаями, окажут девочке профессиональную помощь. Нет, она ее до сих пор не получала. Школьный психолог, который одной рукой "помогает" ей, а другой пишет положительные характеристики насильникам, не принимается в счет, как вы понимаете,

– заметил Глагола.

Изнасилование на Закарпатье: что известно о преступлении и почему такой резонанс?

24 августа 2021 года трое подростков позвали свою знакомую к себе и затащили ее в подвал, после чего ударили и начали над ней издеваться – подростки насиловали девушку поочередно и снимали это на видео, которое затем распространяли в сети и среди одноклассников.

Сама же пострадавшая рассказала, что приняла приглашение, потому что дружила со злоумышленниками и не ожидала, что они на такое способны.

Огласку дело получило только на днях, когда Воловецкий районный суд вынес приговор насильникам – 5 лет тюрьмы с испытательным сроком 2 года. Вместо компенсации в размере 450 тысяч гривен, на которой настаивала пострадавшая, суд сначала взыскал с трех насильников по 20 тысяч и затем назначил еще 60 тысяч. То есть, суммарно 240 тысяч.

Такому решению судьи поспособствовали учителя школы, в которой учатся и насильники, и жертва, ведь они дали хорошие характеристики ребятам, и суд, опираясь на отсутствие судимостей и эти характеристики, принял соответствующее решение.

Пострадавшая в суде не имела адвоката. Ее интересы представляла служба защиты детей местного сельсовета, в которой мать одного из насильников работает секретарем.

Возмущение в обществе вызвало толерантность к насилию, ведь такое групповое изнасилование и распространение кадров этого преступления в сети, по мнению украинцев, заслуживает должного наказания. Кроме того, действия работников школы также вызвали негодование.

Обратите внимание! Изнасилование является тяжким преступлением, которое чревато не только физическими, но и психологическими последствиями. По статистике ВОЗ, каждая третья женщина в мире становится жертвой сексуального насилия. Такие действия должны получать должное наказание, ведь безнаказанность порождает вседозволенность.