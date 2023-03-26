Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Для продовження судового процесу відомий юрист та захисник України Масі Наєм збирає групу найкращих адвокатів.

Зверніть увагу У дівчинки навіть адвоката не було: українці приголомшені справою про групове зґвалтування

Як розголос змінив справу

Батько постраждалої сказав журналісту, що готовий продовжувати справу, тому подаватиме апеляцію на скандальне рішення суду. Крім того, справу про зґвалтування донесли до Офісу генерального прокурора та Вищої ради правосуддя.

Справа отримала серйозний розголос, після якого телеведуча Маша Єфросиніна знайшла для постраждалої дівчинки найкращого психолога. За півтора року після зґвалтування вона так і не отримала кваліфікованої психологічної допомоги. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець взяв справу під особистий контроль.

Найкращі психологи, які працюють з такими випадками, нададуть дівчинці фахову допомогу. Ні, вона її досі не отримувала. Шкільний психолог, який однією рукою "допомагає" їй, а іншою пише позитивні характеристики ґвалтівникам, не рахується, як ви розумієте,

– зауважив Глагола.

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24 серпня 2021 року троє підлітків покликали свою знайому до себе та затягли її у підвал, після чого вдарили та почали над нею знущатися – підлітки ґвалтували дівчину по черзі та знімали це на відео, яке потім поширювали у мережі та серед однокласників.

Сама ж постраждала розповіла, що прийняла запрошення, бо товаришувала зі зловмисниками й не очікувана, що вони на таке здатні.

Розголос справа отримала тільки днями, коли Воловецький районний суд виніс вирок ґвалтівникам – 5 років ув'язнення з випробувальним терміном 2 роки. Замість компенсації у розмірі 450 тисяч гривень, на якій наполягала постраждала, суд спершу стягнув з трьох ґвалтівників по 20 тисяч і потім призначив ще 60 тисяч. Тобто сумарно 240 тисяч.

Такому рішенню судді посприяли учителі школи, в якій навчаються і ґвалтівники, і жертва, адже вони дали хороші характеристики хлопцям і суд, опираючись на відсутність судимостей та ці характеристики ухвалив відповідне рішення.

Постраждала на суді не мала адвоката. Її інтереси представляла служба захисту дітей місцевої сільради, в якій мати одного з ґвалтівників працює секретарем.

Обурення у суспільстві викликало толерування насилля, адже такі групове зґвалтування і поширення кадрів цього злочину в мережі, на думку українців, заслуговує справжнього покарання. Крім того, дії працівників школи також викликали обурення.

Зверніть увагу! Зґвалтування є важким злочином, який має за собою не тільки фізичні, але й психологічні наслідки. За статистикою ВООЗ кожна третя жінка у світі стає жертвою сексуального насилля. Такі дії повинні отримувати належне покарання, адже безкарність породжує вседозволеність.