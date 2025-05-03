Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает 24 Канал. Защитника похоронят на Лычаковском кладбище.

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Что известно о защитнике

Богдан Кис учился в Лицее №75 имени Леси Украинки Львовского городского совета и получил профессионально-техническое образование во Львове. Проходил срочную военную службу в рядах морской пехоты.

Сначала мужчина работал в ООО "Охранная фирма" Украинский легион ", а затем – в банковской сфере. На досуге увлекался музыкой и литературой, изучал историю.

Он был чрезвычайно разносторонним человеком, справедливым и целеустремленным,

– говорят родные.

После начала полномасштабного вторжения Богдан Кис стал на защиту государства в составе 150-й отдельной механизированной бригады (сейчас 40-я отдельная бригада береговой охраны 30-го корпуса ВМС ВСУ).

Проходил военную службу на территории Сумской, Донецкой и Херсонской областей. За личную отвагу и верность военной присяге был отмечен военным командованием.

К слову, похорон начнется в 11:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. После, ориентировочно в 11:30, состоится общегородская церемония прощания на площади Рынок.

Напомним, 1 мая во Львове провели в последний путь Ивана Спиридонова и Владимира Белоуса.