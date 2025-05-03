Про це повідомили в пресслужбі Львівської міської ради, передає 24 Канал. Захисника поховають на Личаківському кладовищі.

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Що відомо про захисника

Богдан Кіс навчався у Ліцеї №75 імені Лесі Українки Львівської міської ради та здобув професійно-технічну освіту у Львові. Проходив строкову військову службу в лавах морської піхоти.

Спочатку чоловік працював у ТОВ "Охоронна фірма "Український легіон", а згодом – у банківській сфері. На дозвіллі захоплювався музикою та літературою, вивчав історію.

Він був надзвичайно різносторонньою людиною, справедливим і цілеспрямованим,

– кажуть рідні.

Після початку повномасштабного вторгнення Богдан Кіс став на захист держави у складі 150-ї окремої механізованої бригади (наразі 40-ва окрема бригада берегової охорони 30-го корпусу ВМС ЗСУ).

Проходив військову службу на території Сумської, Донецької та Херсонської областей. За особисту відвагу та вірність військовій присязі був відзначений військовим командуванням.

До слова, чин похорону розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Опісля, орієнтовно об 11:30, відбудеться загальноміська церемонія прощання на площі Ринок.

Нагадаємо, 1 травня у Львові провели в останню путь Івана Спірідонова та Володимира Білоуса.