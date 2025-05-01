Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича.

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Що відомо про Івана Спірідонова та Володимира Білоуса

Іван "Чужий" Спірідонов народився 27 квітня 1997 року у селі Малокаховка Херсонської області.

За освітою він був агротехніком. Захоплювався футболом та брав участь у змаганнях, був палким вболівальником донецького "Шахтаря". Також Іван цікавився нумізматикою та історією.

Хлопець у 18 років вступив на строкову службу до Нацгвардії, а потім підписав контракт з 59 окремою мотопіхотною бригадою імені Якова Гандзюка.

З початку повномасштабного вторгнення Росії він обороняв Україну на Херсонщині, Запоріжжі та Донеччині. Служив на посаді головного кулеметника взводу.

Під час боїв отримав поранення, пройшов реабілітацію, а потім повернувся на фронт у складі 9 окремої бригади безпілотних систем.

Свій останній бій Іван зустрів 24 квітня.

Кадровий військовий Володимир Білоус народився 14 серпня 1989 року у Львові. Здобував освіту у Львівському фаховому коледжі культури і мистецтв та Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського.

Він захоплювався фотографією, а також музикою – майстерно володів корнетом та гітарою.

Закінчивши навчання, Володимир пройшов строкову службу в лавах військ протиповітряної оборони в Одесі.

З 2010 року служив у складі 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади, а у 2016 році виконував бойові завдання в зоні АТО.

Деякий час після повномасштабного вторгнення Росії в Україну займався рекрутингом.

Помер військовий 28 квітня.

Чин похорону захисників України розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі святих Петра і Павла у Львові.

Потім близько 11:30 пройде загальноміська церемонія прощання на площі Ринок.

Останнім місцем спочину Івана Спірідонова стане Личаківське кладовище, а Володимира Білоуса – Голосківське.