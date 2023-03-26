По его словам, представитель регионального представительства Офиса Омбудсмена побывал в селе Верхние Ворота, где произошло преступление. 25 марта Лубинец получил сообщение от неравнодушных в соцсетях о реагировании на это дело.

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Омбудсмен прокомментировал изнасилование девочки на Закарпатье

Лубинец рассказал, что сначала трое ребят заманили свою подругу во двор, а затем – в подвал. Девушка давно дружила с ними, поэтому, ничего не подозревая, пошла. Один из парней ударил ее, после чего пострадавшую по очереди изнасиловали.

По словам омбудсмена, все действия, совершаемые над потерпевшей, подростки снимали на видео для шантажа. Позже оно было обнародовано в сети и показано одноклассникам в школе. Об изнасиловании внучки узнала бабушка, с которой она проживает. Женщина вызвала полицию. На суде все трое признали свою вину.

Как вы думаете, какое наказание местный суд считает справедливым? Сначала судья Воловецкого районного суда присудила ребятам по 5 лет лишения свободы, но освободила от наказания, назначив всем трем испытательный срок на два года,

– заметил Лубинец.

Суд вынес приговор по статье о "сексуальном насилии, без проникновения", а не за изнасилование. В то же время, права девушки во время судебного процесса были грубо нарушены – он проходил при участии адвоката из Центра правовой помощи, интересы в суде представляла служба защиты детей местного сельсовета. Эта же служба защиты детей дала насильникам положительные характеристики.

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"С целью установления обстоятельств дела и установления позиции законных представителей потерпевшей сегодня представитель Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека совершил визит непосредственно к месту жительства потерпевшей, в ходе которого пообщался с отцом и бабушкой, давшими согласие относительно принятия мер, направленных на восстановление прав ребенка", – отметил омбудсмен.

По его словам, работник высказал позицию по восстановлению прав ребенка, возможности привлечения представителей правозащитных организаций и адвокатов, привлечения международных организаций по оказанию квалифицированной психологической помощи и реабилитации.

Мы тщательно проанализируем действия судьи. Будет направлено соответствующее письмо в Высший совет правосудия. Мы тщательно проанализируем действия прокуратуры. Соответствующее письмо будет направлено Генпрокурору и в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров,

– подчеркнул Лубинец.

Также обещают проанализировать деятельность местной службы по защите детей, работник которой представлял интересы девочки в суде. Поскольку мать одного из ребят также является работницей службы соцзащиты детей.

"Поэтому есть сомнения относительно "беспристрастности" и профессиональности представления интересов девочки. К тому же сомневаюсь в профессиональности действий областного руководства. Ведь событие произошло еще летом 2021 года, но суд вынес приговор по делу только сейчас. Дело находится на моем контроле. Зафиксировано нарушение прав ребенка на защиту и справедливое судопроизводство", – заявил омбудсмен.

Он подытожил, что права несовершеннолетней девушки должны быть восстановлены.

Важно! По данным ВОЗ, примерно 1 из 3 женщин испытывает сексуальное насилие в течение своей жизни. Только 10% женщин обращаются в соответствующие структуры с заявлением об изнасиловании, что фактически делает невозможным корректную статистику пострадавших.