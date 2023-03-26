За його словами, представник регіонального представництва Офісу Омбудсмена побував у селі Верхні Ворота, де стався злочин. 25 березня Лубінець отримав повідомлення від небайдужих у соцмережах щодо реагування на цю справу.

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Омбудсмен прокоментував зґвалтування дівчинки на Закарпатті

Лубінець розповів, що спершу троє хлопців заманили свою подругу до подвір'я, а потім – до підвалу. Дівчина давно товаришувала з ними, тому, нічого не підозрюючи, пішла. Один з хлопців вдарив її, після чого постраждалу по черзі зґвалтували.

За словами омбудсмена, всі дії, що вчиняли над потерпілою, підлітки знімали на відео задля шантажу. Пізніше його оприлюднили в мережі та показали однокласникам в школі. Про зґвалтування онуки дізналася бабуся, з якою вона проживає. Жінка викликала поліцію. На суді усі троє визнали свою провину.

Як думаєте, яке покарання місцевий суд вважає справедливим? Спочатку суддя Воловецького районного суду присудила хлопцям по 5 років позбавлення волі, але звільнила від покарання, призначивши усім трьом іспитовий термін на два роки,

– зауважив Лубінець.

Суд виніс вирок за статтею про "сексуальне насильство, без проникнення", а не за зґвалтування. Водночас права дівчини під час судового процесу були грубо порушені – він відбувався за участі адвоката з Центру правової допомоги, інтереси в суді представляла служба захисту дітей місцевої сільради. Ця ж сама служба захисту дітей дала ґвалтівникам позитивні характеристики.

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"З метою встановлення обставин справи та встановлення позиції законних представників потерпілої, сьогодні представник Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини здійснив візит безпосередньо за місцем проживання потерпілої, в ході якого поспілкувався з батьком та бабусею, які надали згоду щодо вжиття заходів, направлених на відновлення прав дитини", – зазначив омбудсмен.

За його словами, працівник висловив позицію щодо відновлення прав дитини, можливості залучення представників правозахисних організацій та адвокатів, залучення міжнародних організацій щодо надання кваліфікованої психологічної допомоги та реабілітації.

Ми ретельно проаналізуємо дії судді. Буде направлений відповідний лист до Вищої ради правосуддя. Ми ретельно проаналізуємо дії прокуратури. Відповідний лист буде направлено на Генпрокурора та до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів,

– наголосив Лубінець.

Також обіцяють проаналізувати діяльність місцевої служби захисту дітей, працівник якої представляв інтереси дівчинки в суді. Позаяк мати одного із хлопців також є працівницею тієї служби соцзахисту дітей.

"Тому є сумніви щодо "неупередженості" та професійності представлення інтересів дівчинки. До того ж маю сумніви щодо професійності дій обласного керівництва. Адже подія трапилася ще влітку 2021 року, втім суд виніс вирок по справі лише зараз. Справа перебуває на моєму контролі. Зафіксовано порушення права дитини на захист та справедливе судочинство", – заявив омбудсмен.

Він підсумував, що права неповнолітньої дівчини мають бути поновлені.

Важливо! За даними ВООЗ, приблизно 1 з 3 жінок зазнає сексуального насилля протягом свого життя. Лише 10% жінок звертаються до відповідних структур із заявою про зґвалтування, що фактично унеможливлює коректну статистику постраждалих.