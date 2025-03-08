Росіяни змогли просунутись біля кількох населених пунктів. Про це пише 24 Канал із посиланням на DeepState.

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Ситуація на фронті

Аналітики відзначили нові просування ворога на фронті. Зокрема, росіяни просунулись в Старій Сорочині в Курській області. У Інституті вивчення війни також розповідали про ситуацію на цьому напрямку.

Ворожі мілблогери також стверджували, що їхні війська захопили Миколаївку та Вікторівку та наступали в районі Малої Локні, а також просунулися в районі Курилівки та Гуєвого, але ці заяви неможливо підтвердити.

Також росіяни просунулись і в Новій Сорочині в тому ж регіоні. Раніше речник української бригади, що працює на Курському напрямку, заявив, що російські війська атакують слабкі місця української оборони невеликими групами піхоти та час від часу проводять механізовані штурми.

Ситуація в Старій та Новій Сорочині: дивіться карту