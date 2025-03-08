Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки загарбників в районі Вовчанська та в бік населеного пункту Красне Перше.

Ситуація в районі Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 4 атаки окупантів. ЗСУ відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Загризового та в напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку агресор атакував 17 разів. Ворог намагався просунутися вперед поблизу Греківки, Торського, Ямполівки та в напрямках Нового і Новомихайлівки.

На Сіверському напрямку впродовж дня противник здійснив 2 спроби наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки, атаки відбито.

На Краматорському напрямку зафіксовано 9 боєзіткнень у районах Оріхово-Василівки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку противник здійснив 26 атак неподалік Диліївки, Дружби, Дачного та Торецька.

Ситуація на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 24 наступальні дії агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Тарасівка, Надіївка, Промінь, Лисівка Олексіївка, Андріївка, Улакли та в напрямку Нової Полтавки, Покровська.

Лінія фронту на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку наші захисники відбили сім атак на позиції наших військ поблизу Костянтинополя та Бурлацького.

На Оріхівському напрямку ЗСУ успішно відбили чотири ворожі атаки у бік населених пунктів Степове та П’ятихатки.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 26 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 31 авіаційного удару із застосуванням 42 керованих бомб, а також здійснив 444 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 20 — із реактивних систем залпового вогню.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.