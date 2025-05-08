Российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое 3-дневное перемирие до 9 мая. Оно якобы должно длиться с 8 по 11 мая.

Генерал-лейтенант армии США в отставке, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес в интервью 24 Каналу подчеркнул, что так называемое перемирие на самом деле является информационной операцией России, которая преследует несколько целей. Больше об этом, самом большом унижении Путина за 11 лет войны и ликвидации генералов в России – читайте далее в материале.

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Самое большое унижение Путина за 11 лет войны

Российский генерал Ярослав Москалик, который отвечал за подготовку брифингов о войне для Владимира Путина, погиб в результате взрыва заминированного автомобиля в Москве. Кремль обвиняет в этой атаке Украину. Какими вы видите основные последствия этой ликвидации для Путина, его генералов и российской системы командования?

Я считаю, что каждый российский офицер, который находится в цепочке командования, отвечает за атаки, в результате которых погибли невинные украинцы или была разрушена гражданская инфраструктура, а также все те люди, которые сами совершили военные преступления, должны быть привлечены к ответственности.

Они должны смотреть через плечо, проверять свою машину, все время волноваться, что станут следующими. Так же как они были ответственны за гибель невинных людей, которые находились в школе, своих квартирах или парках. Это вполне законно. Они в любой момент могут за это поплатиться. Это важная часть подрыва способности России вести войну.

Полное интервью с Беном Ходжесом: смотрите видео

Интересно, что этот ликвидированный генерал отвечал за подготовку военных брифингов для Владимира Путина. Считаете ли вы это особым унижением для Путина, поскольку Москалика ликвидировали в Москве?

Самым большим унижением для Владимира Путина является то, что через 11 лет, как он начал войну, он все еще контролирует лишь ориентировочно 18% Украины. Нет никаких перспектив, что Россия сможет победить Украину. Это самое унизительное для него.

Вторым очевидным унижением является тот факт, что высокопоставленных российских офицеров могут ликвидировать в Москве или вблизи нее, потому что Украина имеет такое влияние. Поэтому мне интересно, как Путин объяснит это собственному населению, ведь он не может их защитить.

Служба внешней разведки и Служба безопасности Украины проинформировали президента Владимира Зеленского о ликвидации лиц из высшего командования России. Зеленский сказал, что справедливость неизбежно наступит и поблагодарил спецслужбы за работу. Считаете ли вы, что эта кампания ликвидаций глубоко внутри России выявляет слабость российской системы безопасности?

Да, конечно. Если кто-то способен узнать, где этот генерал, какой у него способ передвижения, где он будет и кто он, чтобы иметь возможность нацелиться на него, то это очевидно выявляет уязвимые места.

Я не считаю это убийством, ведь это – вражеские военные, солдаты, участники боевых действий. По моему мнению, это справедливо, что они могут стать целями. Мы хотим, чтобы они постоянно оглядывались, теряли доверие друг к другу. Потому что они будут размышлять над вопросом – откуда идет утечка информации, как к ним проникли. Это важная часть создания дестабилизации со стороны противника.

Это может психологически влиять на российских офицеров?

Да. В США раньше была такая практика, когда исчезал ребенок, то его фото печатали на пакете с молоком, чтобы все видели лицо пропавшей девочки или мальчика и могли помочь в поиске. Я бы применил такую же практику к российским офицерам в командной цепи от самого высокого уровня и вниз, которые отдают приказы о ракетных ударах, убивающих невинных украинцев.

Я бы опубликовал каждую фотографию, чтобы все знали, что этот офицер знал, его семья и друзья; что украинцы в курсе, кто они. Иначе эти люди не имеют никакого чувства ответственности за то, что они совершают военные преступления.

Я уже не говорю об офицерах, которые принимали участие в боевых действиях против украинских сил. Это война. Но за убийства невинных людей должен быть способ оказать давление на Россию, чтобы привлечь их к ответственности, чтобы эти офицеры знали, что их имя есть в списке и что когда это все закончится, то их привлекут к ответственности так же, как нацистских военных преступников после Второй мировой войны.

Зачем Путин объявил перемирие на 9 мая

Также российский диктатор Владимир Путин объявил о так называемом трехдневном прекращении огня с 8 по 11 мая. По словам Кремля, это решение основывалось на гуманитарных соображениях. Какими вы видите основные причины этого "перемирия" после предыдущего 30-часового?

Думаю, здесь есть три детали. Во-первых, Путин пытается изменить нарратив (что Россия не хочет завершения войны – 24 Канал), потому что увидел, что уже даже президент Дональд Трамп теряет самообладание и начинает оказывать большее давление на российскую сторону. Во-вторых, никто на планете не верит, что Россия на самом деле согласилась бы на прекращение огня без какого-либо давления.

Третья настоящая причина, по моему мнению, заключается в том, что россияне не хотят, чтобы украинские беспилотники атаковали Красную площадь во время празднования так называемого дня победы. Это настоящая причина, почему они надеются на прекращение огня в этот период.

Ответ украинского министра иностранных дел был мгновенным и очень правильным, когда он спросил, почему не 30 дней, а три дня, чего ждать и почему бы не начать это прямо сейчас. Потому что, как всем известно, это российская информационная операция.

Изменилось ли отношение Трампа к Украине после встречи в Ватикане

Согласно данным Financial Times, российский диктатор Путин заявил Стиву Уиткоффу, что готов остановить вторжение в Украину на текущих линиях фронта. Как вы оцениваете такую возможность остановки войны и переговоры, которые сейчас продолжаются?

Прежде всего я доверяю президенту Зеленскому и его команде. Они точно знают, что лучше для Украины, что приемлемо, а что нет. Это бессмысленное предложение и то, что Уиткофф повторил его, также не очень хорошо. Как они (США – 24 Канал) сказали: большая уступка России заключается в том, что она якобы не захватит всю Украину. Что это за уступка?

Думаю, Правительство Украины знает, что украинские солдаты побеждают на поле боя. Они остановили Россию даже без надлежащей помощи со стороны Запада. Россия не может победить Украину.

Украина в таком положении, когда может выдвигать требования относительно своего суверенитета, будущей безопасности. Однако это зависит от правительства и народа Украины – насколько они готовы продолжать это делать. Трудно представить такой результат, при котором Россия сохранит контроль над частью территорий Украины и потом с ее стороны не будет дальнейших действий.

В Ватикане состоялась интересная встреча президента США Трампа и президента Зеленского. После нее Трамп впервые поставил под сомнение готовность Путина прекратить войну, пригрозив новыми санкциями против России. Есть ли у вас надежда, что эта встреча в Ватикане может изменить позицию Трампа в отношении Путина?

Безусловно, президент Зеленский заслуживает похвалы за его невероятное терпение и настойчивость, готовность сесть и продолжать объяснять американскому президенту факты того, что происходит на самом деле. Это была замечательная фотография, на которой они вдвоем сидели там. Это было интересно. Были мемы о том, что это была встреча американского президента с лидером свободного мира президентом Зеленским. Это действительно удивительный поворот – как люди воспринимают этих лидеров.

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Я бы доверял всему, что сказал президент Зеленский. И очень хотел бы, чтобы эта встреча состоялась в таком формате, где президент Трамп не просто послушал, а услышал бы Зеленского и наконец понял, что происходит. А потом пошел и сделал что-то для того, чтобы оказать реальное давление на Россию. В таком случае я был бы поражен.

Однако пока что я не вижу никаких изменений в американском подходе к России. Я не слышал заявления Трампа о том, что если Путин не примет это 30-дневное безоговорочное прекращение огня, то он собирается дать Украине все, что ей нужно, добавить еще санкций, сделать шаги, которые раздавят российскую нефтегазовую промышленность.

Это реальный рычаг влияния. Президент мог бы сделать все это, если бы он был серьезно настроен. Если он ничего из этого не сделает, то я не буду возлагать слишком много надежд на результаты этого разговора в Ватикане. Президент Зеленский получил определенное ободрение от того, что каждый другой лидер, который там был, поддерживал и аплодировал ему.

Европе понадобится определенное время, чтобы полностью организоваться и сделать то, что нужно. Нет никаких сомнений в том, что европейские страны имеют возможности, ресурсы и промышленность, которые затмевают Россию. И нет сомнений, что они действительно могут сделать реальные вещи, которые помогут изменить ситуацию к лучшему для Украины.

Что грозит миру, если США признают оккупированные территории российскими

Обсудим также предложение от администрации Трампа, озвученное Стивом Уиткоффом, официально признать Крым и другие оккупированные территории частью России. Что это будет означать с политической и военной точки зрения? Какими стратегическими рычагами тогда будет обладать Россия?

Во-первых, это была бы катастрофа для репутации США, ведь никто другой этого не признает. Европейские страны уже заявили, что не поддержат такого решения. После такого шага авторитет США оказался бы в мусорном баке.

Во-вторых, Китай обратит на это внимание. Они поймут, что США проявляют уступчивость в отношении территорий, поэтому Китай продолжит захватывать, например, части Филиппин, Тайвань или другие спорные острова и коралловые рифы, например, в Южнокитайском море.

Так что это никоим образом не будет способствовать нашим усилиям по сдерживанию Китая. И, конце концов, это была бы ошибка. Почему Соединенные Штаты должны были бы согласиться и заявить, мол, Россия же уже оккупировала эту территорию и там говорят по-русски. Это и другие абсурдные аргументы свидетельствуют о полном непонимании администрацией сути этой войны, ее исторического и географического контекста и того, почему Украина борется.

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Надеюсь, Украина этого не примет. Она не обязана соглашаться на то, о чем могут договориться Россия и США, как и любые другие европейские страны. Думаю, Турция также этого не признает – и это тоже имеет значение. Поэтому надеюсь, Украина четко заявит, что она этого не признает.

Наконец, это будет иметь негативные последствия для процесса восстановления, ведь крупные инвестиционные компании, которые могли бы вложить значительные средства в восстановление Украины, если увидят, что Россия оккупировала Крым с так называемым американским признанием, вряд ли захотят инвестировать. Потому что это создает предпосылки для возобновления конфликта с Россией после урегулирования. Поэтому я не вижу в этом никакой пользы.

Выход из переговоров – худший сценарий для США

Также вице-президент США Джей Ди Вэнс угрожает отказаться от участия в переговорах о прекращении огня в Украине, если не будет никакого прогресса. Если США действительно выйдут из этих переговоров, станет ли это худшим, или лучшим сценарием для Украины?

Прежде всего часть проблемы с США заключается в том, что 5 разных лиц высказываются по плану: Марко Рубио, Стив Уиткофф, Кит Келлог, Джей Ди Вэнс и президент Дональд Трамп. И, кажется, никто из них не координирует своих действий. Поэтому независимо от того, что говорит вице-президент, это скорее отражает мнение или пожелания отдельной части администрации. Я не уверен, что он высказывается от имени президента или всей команды. Это свидетельствует об отсутствии согласованности и, как по мне, некомпетентности в их подходе.

Честно говоря, если будет видно, что США на самом деле не готовы оказать реальную поддержку Украине и оказывать достаточное давление на Россию, то их выход из этого процесса необязательно является худшим вариантом. Для США это, бесспорно, худший сценарий, ведь это негативно повлияет на репутацию нынешней администрации.

Но не понятно, действительно ли это худшее для Украины или Европы, учитывая то, что администрация США делала до сих пор. Для России это также не будет выгодно, ведь без участия США европейцы не будут сомневаться, кто является плохим парнем. Именно так оцениваю ситуацию на данный момент.

Как вы считаете, готова ли сейчас Европа взять на себя лидерство в поддержке Украины, если США откажутся от переговоров и прекратят оказывать помощь?

Вот именно здесь и увидим, сможет ли Европа справиться с ситуацией. Я слышу много заявлений от Великобритании, Франции и представителей ЕС в Брюсселе, которые дают надежду. Канцлер Германии Фридрих Мерц четко дал понять, что поддерживает Украину. Это может стать положительным изменением, которое поможет наладить более эффективное сотрудничество.

Я хотел бы, чтобы Польша играла более активную роль в этом процессе, но у них скоро состоятся президентские выборы. Возможно, они не хотят, чтобы это стало "президентским вопросом". Не знаю. Но у Европы есть возможности. Единственное, чего ей не хватает – это уверенности в собственных силах.

Давайте обсудим "Коалицию желающих". The Telegraph сообщил, что США неофициально предложили предоставить логистическую поддержку, а также разведывательные данные, чтобы помочь европейским войскам во время их миссии в случае прекращения огня. Будет ли этого достаточно, чтобы европейские войска смогли полноценно реализовать миссию в Украине при такой поддержке со стороны США?

Во-первых, если это правда, то почему это тайна? Почему бы США не сказать: "Да, мы поможем, ведь это очень важно. Да, мы будем принимать в этом участие". Так что я не уверен в этом. Надеюсь, что это правда, но если так – то почему это тайна?

Относительно того, достаточно ли этого, нужно понять суть миссии. Надо послушать того, кто будет этим заниматься. Какое звено подчинения? Какая цель миссии? Какие правила ведения боевых действий? Задача – сдерживать Россию от нарушения перемирия. Вот в чем суть. Поэтому я не могу сказать, что такой помощи США достаточно, потому что мы не видим полной картины. Да, логистика и разведка могли бы помочь. Если Европе это поможет восстановить уверенность в себе, то я, безусловно, это поддерживаю.