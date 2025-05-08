Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КМВА и гендиректора Укрпочты Игоря Смелянского.

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Какие повреждения получило отделение Укрпочты в Киеве

Игорь Смелянский отметил, что 7 мая враг 7 мая обстрелял Киев и серьезно повредил очередное отделение Укрпочты.

Мы, конечно, его восстановим,
– сказал генеральный директор Укрпочты.

Где именно расположено это отделение и в каком районе Игорь Смелянский не сказал.

Однако на кадрах, которые он перепостил на своем телеграм-канале, можно увидеть, что отделение было расположено на первом этаже жилого дома. Сейчас там выбиты окна.


В Киеве из-за вражеской атаки пострадало отделение Укрпочты / Фото Яна Доброносова с Telegraf

Что известно о падении обломков БПЛА на территории школы

В Киевской городской военной администрации отметили, что в Святошинском районе было падение обломков вражеских БпЛА на территорию средней школы № 200 имени Василия Стуса и на еще на одной локации на открытой территории.

"На месте работают специалисты. Предварительно – без последствий и пострадавших", – отметили в сообщении.

В то же время там уточнили, что по состоянию на 15:30 было 8 пострадавших из-за российского обстрела. Среди травмированных также было 4 ребенка. Всего 4 человека были госпитализированы, в том числе трое детей.

К сожалению, имеем двух погибших – женщина 1960 года рождения, мужчина 1997 года рождения. россияне убили мать и сына,
– отметили в КГВА.

В администрации заверили, что на местах атак развернуты оперативные штабы, которые будут работать до полной ликвидации последствий и предоставления социальных услуг всем, кто пострадал в результате действий государства-террориста.
К слову, в целом ночью 7 мая враг атаковал Киев 1 баллистической ракетой и 28 дронами-камикадзе типа "Шахед". Известно, что силы ПВО сбили баллистику, однако обломки вызвали разрушения в Соломенском районе.