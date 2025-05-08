Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА та гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського.

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Яких пошкоджень зазнало відділення Укрпошти у Києві

Ігор Смілянський зазначив, що 7 травня ворог обстріляв Київ і серйозно пошкодив чергове відділення Укрпошти.

Ми, звісно, його відновимо,

– сказав генеральний директор Укрпошти.

Де саме розташоване це відділення та в якому районі Ігор Смілянський не сказав.

Проте на кадрах, які він перепостив на своєму телеграм-каналі, можна побачити, що відділення було розташоване на першому поверсі житлового будинку. Наразі там вибиті вікна.



У Києві через ворожу атаку постраждало відділення Укрпошти / Фото Яна Доброносова з Telegraf

Що відомо про падіння уламків БпЛА на території школи

У Київській міській військовій адміністрації зазначили, що у Святошинському районі було падіння уламків ворожих БпЛА на територію середньої школи № 200 імені Василя Стуса та на ще на одній локації на відкритій території.

"На місці працюють фахівці. Попередньо – без наслідків та постраждалих", – зазначили у повідомленні.

Водночас там уточнили, що станом на 15:30 було 8 постраждалих через російський обстріл. Серед травмованих також було 4 дитини. Загалом 4 людини були госпіталізовані, в тому числі троє дітей.