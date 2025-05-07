Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на UNICEF Ukraine.

Дивіться також Били "Шахедами" й балістикою, є загиблі та постраждалі: головне про атаку на Київ 7 травня

Родина з дітьми пережила влучання "Шахеда" в будинок у Києві

Від моменту оголошення тривоги до балістичного удару минуло лише кілька хвилин.

Ірина має чотирьох дітей – 15-річного Олега, 9-річну Марію, 4-річну Вікторію та 4-місячного Давида. Уночі вони спали не більше двох годин.

Спочатку був ракетний обстріл, а потім "Шахед" влучив прямо у наш дім. В нас вибило вікна й винесло балкон. Слава Богу, ми з дітьми в той момент ховалися. В нашому домі є постраждалі діти, їх забрали в лікарню з опіками,

– поділилася жінка.

Ірина з немовлям / Фото UNICEF Ukraine

Вона в стресі та паніці забула взяти їжу для дітей. Тож каже: добре, що менший ще п'є молоко і його можна погодувати в укритті.

Коли вони повернуться додому – невідомо. Люди перечікували обстріл у сховищі лікарні біля свого будинку.

"У нас у будинку після обстрілу одразу вимкнули електрику і газ. Була пожежа сильна, і я боявся, що зачепить газову трубу. Тепер будемо чекати, поки включать світло, бо вдома холодно", – розповів Олег.

У КМВА написали, що під час російських обстрілів Києва постраждали діти.

"Загалом наразі після дронової атаки 2 загиблих, 6 постраждалих. Серед постраждалих четверо – дітки, з них троє – госпіталізовані. Двом постраждалим (дитина 14 років та жінка 47 років) допомогу надали на місці. Також маємо пораненого внаслідок атаки балістикою", – йдеться в дописі.