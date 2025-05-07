Про це розповідає 24 Канал з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка. Унаслідок російської дронової атаки 7 травня столиця знову зазнала жорстокого удару.

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У Києві загинула сім’я, що прихистила 10 котів

У Шевченківському районі загинули мати та син – 1960 та 1997 року народження. Жінка не дожила лише два дні до свого дня народження. Відомо, що ця сім’я прихистила 10 котів. Один із них вижив – обгорілого та переляканого кота волонтери знайшли серед уламків і передали ветеринарам.

Ще один дрон поцілив у житловий будинок у Святошинському районі. Там уже підтверджено щонайменше 6 постраждалих, серед них – четверо дітей.

Поранень зазнали брат із сестрою та їхній батько – усі вони госпіталізовані. Ще двом постраждалим – 14-річній дитині та 47-річній жінці – надали допомогу на місці.

Також у столиці зафіксовано щонайменше одного пораненого внаслідок удару балістикою.

На всіх місцях трагедій тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів. Влада міста координує допомогу та рятувальні дії.