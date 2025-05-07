Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Як повідомляє Зеленський, за ніч росіяни випустили 4 балістичні ракети та 142 дрони, половина із них – "Шахеди". Водночас ще десятки безпілотників лишаються у нашому небі.

Двічі під ударами був Київ. Спочатку ворог вдарив балістиком, а під ранок місто атакував дронами. Зараз усі служби на місцях, допомагають людям.

Станом на цей час відомо про 7 поранених, серед них 4 дітей. На жаль, є загиблі – жінка та її син. Мої співчуття рідним та близьким,

– вказав Зеленський.

Президент зазначив, що з вечора було багато ударів по Запоріжжю, Донеччині, Житомирщині, Херсонщині, Дніпровщині. Після удару балістиком по Великій Чернеччині на Сумщині росіяни почали застосовувати ще й авіабомби, обстрілювали цю місцевість – в той час там тривали рятувальні роботи.