Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные власти.

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Взрывы в Киеве

В 06:20 в Киеве снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки дронов-камикадзе. Воздушные силы предупредили о движении дронов в районе Броваров и Борисполя.

В 06:45 в КГВА сообщили о новых взрывах в Киеве. Как стало известно впоследствии – в столице работает ПВО по вражеским целям.

По вражеским целям в разных районах Киева активно работает ПВО,

– сообщили в КГВА.

Мэр города Виталий Кличко призвал киевлян оставаться в укрытиях, ведь атака на столицу продолжается.

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