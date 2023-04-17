Суддя, яка дала "умовний" трьом ґвалтівникам школярки, повернулась на роботу

Одіозна суддя Оксана Софілканич повернулася на роботу. Раніше вона винесла обурливий вирок трьом ґвалтівникам дівчини на Закарпатті, а коли справа набула розголосу, втекла на лікарняний.

Софілканич – суддя Воловецького районного суду. Вирок, який вона винесла трьом ґвалтівникам малолітньої дівчини, обурив всю Україну. Відреагували й представники влади. Зокрема, міністр освіти Оксен Лісовий наголосив, що такі ситуації вкотре транслюють: наявність "потрібних зв'язків" вирішує усе.

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Коли справа набула розголосу, одіозна Софілканич втекла на лікарняний. На роботу вона не вийшла 27 березня 2023 року. Журналіст Віталій Глагола 17 квітня повідомив, що Софілканич повернулася на роботу.

Суддя Воловецького райсуду Закарпатської області Оксана Софілканич, котра винесла вирок за зґвалтування, що збурив усю країну, вже повернулася до роботи,

– мовиться у повідомленні.

Зґвалтування на Закарпатті: що відомо

Влітку 2021 року троє підлітків на Закарпатті зґвалтували неповнолітню дівчину та зняли це на відео, яке згодом поширили у мережі. Тим часом суд призначив трьом обвинуваченим вирок у вигляді 5 років ув'язнення. Однак їх звільнили від покарання. Аргументуючи це тим, що ґвалтівники – неповнолітні. Як наслідок їм призначили випробувальний термін на 2 роки.