На Харьковщине 20-летний мужчина и его 15-летний товарищ изнасиловали 14-летнего подростка. Этому предшествовали и другие издевательства над потерпевшим.

Подростку угрожали избиением, если тот не выполнит указаний нападавших. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру и Полицию Харьковской области.

Что известно об изнасиловании несовершеннолетнего на Харьковщине?

По данным следствия, 14-летний парень недавно потерял мать и находился в уязвимом состоянии. Он иногда подрабатывал у 20-летнего мужчины.

После случайного повреждения имущества – разбития зеркала – 20-летний мужчина со своим 15-летним товарищем начали систематически унижать подростка.

В июле 2025 года подозреваемые гнались за парнем на улице, а когда догнали, то завели в заброшенное здание и поставили перед выбором – подвергнуться избиению или совершить циничное сексуальное действие. Мольбы потерпевшего не дали результата и он был вынужден подчиниться. Во время сексуального преступления к подростку применяли физическую силу.

Старший фигурант преступления фиксировал все это на видео, которое к тому же распространил в частной переписке. Это нанесло потерпевшему еще больше моральных страданий.

Под процессуальным руководством окружной прокуратуры Харьковской области 20-летнему мужчине сообщено о подозрении в пытках, совершении сексуальных действий группой лиц, изготовлении, распространении детской порнографии, принуждении несовершеннолетнего лица к участию в ее создании. 15-летнему, учитывая его возраст, инкриминируют только изнасилование.

Обоих подозреваемых взяли под стражу без права на внесение залога. Им грозит до 12 лет лишения свободы.