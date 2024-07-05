В оккупированном Бердянске выходцы из Азии изнасиловали малолетнюю девочку

В оккупированном Бердянске двое преступников изнасиловали несовершеннолетнюю девочку. Отмечается, что ей было 12 лет.

В преступлении подозревают двух выходцев из Азии, завезенных в Бердянск Россией. Так называемые "правоохранительные органы" оккупированного города уже получили ориентировку.

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Изнасилование девочки в Бердянске

Изнасиловали несовершеннолетнюю в Бердянске двое выходцев из Азии. Сейчас оккупанты распространяют вот такие ориентировки на каких-то Зухри Назарова и Джамшеда Рахимова. Сволочи, сами превратили наш город черт знает во что. Результат очевиден!

– пишет сопротивление.

Согласно ориентировке, которое распространяют среди оккупационных "правоохранительных органов" изнасилование произошло в ночь на 3 июля. Отмечается, что Назаров родился в 2001 году, Рахимов – в 2000-м.

Ориентировка на подозреваемых в изнасиловании / Мариуполь. Сопротивление

Вероятным местом пребывания обоих "правоохранители" называют район автовокзала и рынков, а также "места концентрации иностранных граждан". В то же время пророссийские паблики Бердянска уже поспешно публикуют данные, что "обращений в полицию не поступало".

К слову, недавно стало известно, что российские военные в Херсонской области избили семью, которая ехала в Крым. Отец получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер через несколько часов после избиения. Травмы получили еще двое взрослых и ребенок.