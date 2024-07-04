От полученных травм один человек умер через несколько часов. Еще двое взрослых и ребенок получили травмы различной степени.

Важно Предатели из Украины работают инструкторами и обучают мобилизованных россиян: расследование

Оккупанты на Херсонщине жестоко избили семью

Как сообщают активисты, по дороге из оккупированной Херсонщины в Крым российские военные жестоко избили семью с ребенком. Так, семья – муж и жена с ребенком и еще одним взрослым – ехали в Крым. По дороге их остановили пьяные российские военные и жестоко избили.

Отец ребенка получил тяжелые травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. К сожалению, мужчина умер через несколько часов после жестокого избиения. Женщина также получила серьезные травмы – у нее диагностировали черепно-мозговую травму, из-за которой она теперь имеет проблемы с функционированием мозга. Другой взрослый и ребенок также стали жертвами избиения, однако они получили легкие травмы.

Активисты "Желтой ленты" отмечают, что оккупационная власть не способна контролировать действия военных россиян. Так, ребенок, возраст которого не раскрывают, теперь осталась полной сиротой.

Прокуратура начала расследование

Херсонская областная прокуратура начала расследование по факту избиения гражданских и убийства мужчины на временно оккупированных территориях. Следователи начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.