Захватчики совершали беспорядок во время оккупации украинских территорий. Так, на освобожденной Херсонщине фиксируют случаи сексуального насилия со стороны россиян.

Прокуроры установили уже более 150 случаев сексуального насилия со стороны российских военнослужащих. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

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Оккупанты в течение 4 месяцев насиловали женщину

С начала полномасштабной военной агрессии России прокуроры зафиксировали 154 факта сексуального насилия. Уже сообщено о подозрении 6 российским солдатам. Направлены в суд обвинительные акты в отношении 2 оккупантов, одного захватчика – засудили.

Как стало известно, в Херсонской области оккупанты в течение 4 месяцев насиловали женщину. Еще одну местную жительницу с марта систематически обнажали и применяли пытки. В частности, обливали кипятком.

Также зафиксированы факты гендерного насилия, когда жен украинских защитников, участвовавших в АТО или имеющих отношение к ВСУ, забирали из семей, пытали.

Кроме этого, прокуроры обнаружили более 30 фактов пыток электротоком гениталий, применявшихся к местному гражданскому населению. Всего установлено более 100 фактов пыток с использованием электротока в отношении местных мужчин.

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