На Херсонщині окупанти протягом 4 місяців ґвалтували жінку

Загарбники робили безлад під час окупації українських територій. Так, на звільненій Херсонщині фіксують випадки сексуального насильства з боку росіян.

Прокурори встановили вже понад 150 випадків сексуального насильства з боку російських військовослужбовців. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

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Окупанти протягом 4 місяців ґвалтували жінку

З початку повномасштабної військової агресії Росії прокурори зафіксували 154 факти сексуального насильства. Вже повідомлено про підозру 6 російським солдатам. Скеровано до суду обвинувальні акти щодо 2 окупантів, одного загарбника – засудили.

Як стало відомо, на Херсонщині окупанти впродовж 4 місяців ґвалтували жінку. Ще одну місцеву жительку з березня систематично оголювали та застосовували тортури. Зокрема, обливали окропом.

Також зафіксовано факти гендерного насильства, коли дружин українських захисників, які брали участь в АТО чи мали відношення до ЗСУ, забирали з родин, катували.

Окрім цього, прокурори виявили понад 30 фактів катування електрострумом геніталій, які застосовували до місцевого цивільного населення. Загалом встановлено понад 100 фактів тортур з використанням електроструму щодо місцевих чоловіків.

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