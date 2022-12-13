На Херсонщині окупанти протягом 4 місяців ґвалтували жінку
Джерело:Офіс генерального прокурора
Загарбники робили безлад під час окупації українських територій. Так, на звільненій Херсонщині фіксують випадки сексуального насильства з боку росіян.
Прокурори встановили вже понад 150 випадків сексуального насильства з боку російських військовослужбовців. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
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Окупанти протягом 4 місяців ґвалтували жінку
З початку повномасштабної військової агресії Росії прокурори зафіксували 154 факти сексуального насильства. Вже повідомлено про підозру 6 російським солдатам. Скеровано до суду обвинувальні акти щодо 2 окупантів, одного загарбника – засудили.
Як стало відомо, на Херсонщині окупанти впродовж 4 місяців ґвалтували жінку. Ще одну місцеву жительку з березня систематично оголювали та застосовували тортури. Зокрема, обливали окропом.
Також зафіксовано факти гендерного насильства, коли дружин українських захисників, які брали участь в АТО чи мали відношення до ЗСУ, забирали з родин, катували.
Окрім цього, прокурори виявили понад 30 фактів катування електрострумом геніталій, які застосовували до місцевого цивільного населення. Загалом встановлено понад 100 фактів тортур з використанням електроструму щодо місцевих чоловіків.
Інші випадки сексуального насильства з боку окупантів
- Російський військовослужбовець Нікіта Чібрін розповів журналістам, як окупанти ґвалтували жінок та скоювали інші злочини у Київській області на початку повномасштабного вторгнення.
- Андрій Єрмак повідомив, коли правоохоронні органи проводили ексгумацію в Ізюмі, то знайшли неповнолітню дівчинку, яку спочатку зґвалтували, а потім жорстоко вбили. Також у місті виявили хлопця, якому перед стратою відрізали статеві органи.
- Також повідомляли, що на Луганщині 10 окупантів зґвалтували 12-річну дівчинку.
- На Херсонщині один зі загарбників зізнався, як військові зґвалтували неповнолітню та застрелили жінку. Окупант розповів всю правду про злочини своїх побратимів.