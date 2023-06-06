Испытательный срок за групповое изнасилование на Закарпатье: началось рассмотрение апелляции
Источник:Офис Генерального прокурора
Летом 2021 года трое подростков изнасиловали 14-летнюю девочку, во время чего снимали все на телефон и после распространили видео в сети. За свое преступление несовершеннолетние получили только наказание в виде испытательного срока на 2 года и обязательство выплатить компенсацию.
Чтобы оспорить несправедливый приговор Воловецкого районного суда по поводу сексуального насилия в отношении несовершеннолетней, Закарпатская областная прокуратура подала апелляцию. 6 июня началось рассмотрение этого дела в апелляционном суде.
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Суд только рассмотрел ходатайство
Первое заседание прошло в Закарпатском апелляционном суде. Оно состоялось в рамках рассмотрения апелляционных жалоб на приговор Воловецкого районного суда по изнасилованию 14-летней девочки, вынесенный 16 марта 2023 года.
От органов прокуратуры обеспечение публичного обвинения будут осуществлять представители Офиса Генерального прокурора,
– сообщили в Офисе генпрокурора.
По итогам судебного заседания стало известно, что суд рассмотрел ходатайство участников процесса. После этого он отложил судебное заседание и назначил следующее на август 2023 года.
Связано это с тем, что адвокат одного из обвиняемых подал ходатайство о переносе разбирательства из-за болезни.
Прокуратура требует более строгого приговора преступникам
Как напомнили в Офисе генпрокурора, ранее Закарпатская областная прокуратура требовала более сурового приговора для троих обвиняемых в сексуальном насилии в Верхних Воротах на Закарпатье. Она подавала ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Однако суд в удовлетворении этого ходатайства отказал.
Отметим, что в марте дело рассматривалось за нарушение части 3 статьи 153 Уголовного кодекса Украины "Сексуальное насилие". По закону, такое правонарушение карается лишением свободы сроком от пяти до семи лет.
И сначала Воловецкий районный суд Закарпатской области вынес приговор в виде 5 лет заключения. Однако ссылаясь на то, что преступники несовершеннолетние, и с учетом положительных отзывов о них и отсутствия судимостей ранее, приговор изменили. Вместо 5 лет тюремного заключения назначили испытательный срок на 2 года и заставили компенсировать моральный ущерб пострадавшей.
28 марта в Офисе генерального прокурора сообщили, что Закарпатская областная прокуратура подала апелляционную жалобу с требованием отменить этот приговор. А также – вынести новый приговор судом апелляционной инстанции.
Что известно о преступлении над несовершеннолетней: коротко
- Согласно данным следствия, изнасилование несовершеннолетней девочки произошло в августе 2021 года. В тот день она пришла по приглашению одного из трех подростков в подвал.
- Как впоследствии объяснила потерпевшая, со злоумышленниками была в приятельских отношениях, поэтому не подозревала, какая судьба ее может ожидать в результате встречи с ребятами.
- Когда девочка спустилась в подвал, один из преступников ударил девушку в живот, другой наклонил ее голову и зажал между ног, чтобы она не могла сопротивляться.
- После этого подростки раздели жертву и начали по очереди ее насиловать. Во время этого они все снимали на телефон, а затем распространили эти кадры между учениками местной школы.
- Сама же жертва изнасилования некоторое время не рассказывала никому о случившемся. Как она впоследствии объяснила, она чувствовала страх и стыд из-за случившегося.
- Однако изменения в поведении ребенка заметила ее бабушка. По ее словам, внучка стала мрачной, замкнутой в себе и имела проблемы со сном. О самом изнасиловании женщина узнала от полиции.