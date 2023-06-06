Испытательный срок за групповое изнасилование на Закарпатье: началось рассмотрение апелляции

Летом 2021 года трое подростков изнасиловали 14-летнюю девочку, во время чего снимали все на телефон и после распространили видео в сети. За свое преступление несовершеннолетние получили только наказание в виде испытательного срока на 2 года и обязательство выплатить компенсацию.

Чтобы оспорить несправедливый приговор Воловецкого районного суда по поводу сексуального насилия в отношении несовершеннолетней, Закарпатская областная прокуратура подала апелляцию. 6 июня началось рассмотрение этого дела в апелляционном суде.

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Суд только рассмотрел ходатайство

Первое заседание прошло в Закарпатском апелляционном суде. Оно состоялось в рамках рассмотрения апелляционных жалоб на приговор Воловецкого районного суда по изнасилованию 14-летней девочки, вынесенный 16 марта 2023 года.

От органов прокуратуры обеспечение публичного обвинения будут осуществлять представители Офиса Генерального прокурора,

– сообщили в Офисе генпрокурора.

По итогам судебного заседания стало известно, что суд рассмотрел ходатайство участников процесса. После этого он отложил судебное заседание и назначил следующее на август 2023 года.

Связано это с тем, что адвокат одного из обвиняемых подал ходатайство о переносе разбирательства из-за болезни.

Прокуратура требует более строгого приговора преступникам

Как напомнили в Офисе генпрокурора, ранее Закарпатская областная прокуратура требовала более сурового приговора для троих обвиняемых в сексуальном насилии в Верхних Воротах на Закарпатье. Она подавала ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Однако суд в удовлетворении этого ходатайства отказал.

Отметим, что в марте дело рассматривалось за нарушение части 3 статьи 153 Уголовного кодекса Украины "Сексуальное насилие". По закону, такое правонарушение карается лишением свободы сроком от пяти до семи лет.

И сначала Воловецкий районный суд Закарпатской области вынес приговор в виде 5 лет заключения. Однако ссылаясь на то, что преступники несовершеннолетние, и с учетом положительных отзывов о них и отсутствия судимостей ранее, приговор изменили. Вместо 5 лет тюремного заключения назначили испытательный срок на 2 года и заставили компенсировать моральный ущерб пострадавшей.

28 марта в Офисе генерального прокурора сообщили, что Закарпатская областная прокуратура подала апелляционную жалобу с требованием отменить этот приговор. А также – вынести новый приговор судом апелляционной инстанции.

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