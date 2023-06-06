Випробувальний термін за групове зґвалтування дитини на Закарпатті: розпочався розгляд апеляції

Влітку 2021 року троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчинку, під час чого фільмували все на телефон та згодом поширили відео в мережі. За свій злочин неповнолітні отримали лише покарання у вигляді випробувального терміну на 2 роки та зобов'язання виплатити компенсацію.

Щоб оскаржити несправедливий вирок Воловецького районного суду щодо сексуального насильства стосовно неповнолітньої, Закарпатська обласна прокуратура подала апеляцію. 6 червня розпочався розгляд цієї справи в апеляційному суді.

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Суд наразі лише розглянув клопотання

Перше засідання відбулося у Закарпатському апеляційному суді. Воно відбулося в межах розгляду апеляційних скарг на вирок Воловецького районного суду щодо зґвалтування 14-річної дівчинку, який той виніс 16 березня 2023 року.

Від органів прокуратури забезпечення публічного обвинувачення здійснюватимуть представники Офісу Генерального прокурора,

– повідомили в Офісі генпрокурора.

За підсумками судового засідання стало відомо, що суд розглянув клопотання учасників процесу. Після цього він відклав судове засідання та призначив наступне на серпень 2023 року.

Пов'язано це з тим, що адвокат одного з обвинувачених подав клопотання про перенесення розгляду через хворобу.

Прокуратура вимагає більш суворого вироку злочинцям

Як нагадали в Офісі генпрокурора, раніше Закарпатська обласна прокуратура вимагала більш суворого вироку для трьох обвинувачених у сексуальному насильстві у Верхніх Воротах на Закарпатті. Вона подавала клопотання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Проте суд у задоволенні цього клопотання відмовив.

Зазначимо, що у березні справу розглядали за порушення частини 3 статті 153 Кримінального кодексу України "Сексуальне насильство". Згідно з законом, таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.

І спершу Воловецький районний суд Закарпатської області таки виніс вирок у вигляді 5 років ув'язнення. Однак посилаючись на те, що злочинці неповнолітні, та з урахуванням позитивних відгуків про них та відсутності судимостей раніше, вирок змінили. Замість 5 років ув'язнення хлопцям призначили випробувальний термін на 2 роки та змусили компенсувати моральну шкоду постраждалій.

Відтак 28 березня в Офісі генерального прокурора повідомили, що Закарпатська обласна прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою скасувати цей вирок. А також – ухвалити новий вирок судом апеляційної інстанції.

Що відомо про злочин над неповнолітньою: коротко