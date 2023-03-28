В Офисе генерального прокурора заявили, что уже обжаловали приговор суда по сексуальному насилию в отношении несовершеннолетней. Раньше там готовили обжалование приговора суда.

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Что известно об обжаловании приговора суда

Закарпатская областная прокуратура подала апелляционную жалобу с требованием отменить приговор Воловецкого районного суда Закарпатской области и вынести новый приговор судом апелляционной инстанции,

– заявили в Офисе генпрокурора.

Ранее там уверяли, что уже готовятся обжаловать решение суда над насильниками несовершеннолетней девочки в Закарпатье.

Ведь общественность и Офис генпрокурора не устраивает наказание для трех несовершеннолетних насильников. Тогда в прокуратуре объясняли, что приговор еще не вступил в законную силу. Поэтому решение суда Закарпатской области от 16 марта 2023 будут обжаловать.