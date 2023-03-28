В Высшем совете правосудия заявили, что проверят жалобы на судью Воловецкого районного суда Закарпатской области по делу об изнасиловании несовершеннолетней.
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В Высшем совете правосудия заверили, что разделяют обеспокоенность общественности, журналистов и уполномоченных лиц органов власти относительно объективности проведенного досудебного и судебного расследования по делу, а также справедливости определенного судом наказания.
Однако могут действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины. Также добавили, что ВСП не наделен полномочием вмешиваться в рассмотрение судами судебных дел, давать оценку имеющимся в деле доказательствам, проверять внепроцессуальным способом законность и обоснованность судебных решений, комментировать их.
Проверка законности и обоснованности судебного решения относится исключительно к компетенции суда высшей инстанции, в данном случае апелляционного суда. Приговор суда первой инстанции не вступил в законную силу и может быть обжалован,
– отметили в Высшем совете правосудие.
Заметили, что согласно сообщению Офиса генпрокурора, прокуратура будет оспаривать приговор в установленном законом порядке. В то же время ВСП не наделен правом инициировать вопрос об открытии дисциплинарного дела по собственной инициативе по сообщениям изложенным в СМИ о наличии признаков дисциплинарного проступка в действиях судьи.
"Право на обращение с жалобой о совершении дисциплинарного проступка судьей (дисциплинарной жалобой) имеет любое лицо", – добавили в ВСП.
Зарегистрированные жалобы о совершении судьей Воловецкого районного суда Закарпатской области Софилканыч О.А. дисциплинарного проступка и сообщения судьи о вмешательстве в ее деятельность как судьи во время совершения правосудия будут объективно проверены, им будет дана соответствующая оценка в определенном законом порядке,
– подытожили в Высшем совете правосудия.
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Кратко о деле по изнасилованию несовершеннолетней
- Как сообщили следователи, в августе 2021 года трое парней пригласили к себе девушку. Все они были знакомы, поэтому 14-летняя жертва даже не подозревала, что ее обидят. Она вместе со злоумышленниками спустилась в подвал, где один из них ударил ее в живот, другой наклонил ее голову и зажал между ног, чтобы она не сопротивлялась.
- После этого преступники раздели потерпевшую и по очереди ее насиловали. Весь процесс они снимали по телефону.
- Потерпевшая в течение определенного времени не рассказывала, что с ней произошло. Определенные изменения в ее поведении заметила бабушка. Однако о самом факте изнасилования ей рассказали полицейские.
- Девочка подчеркнула, что имела приятельские отношения с ребятами, которые решили ее потом изнасиловать. А не рассказывала об этом случае она потому, что чувствовала стыд за то, что произошло.
- Трем обвиняемым Воловецкий районный суд Закарпатской области вынес приговор в виде 5 лет заключения. Но их не посадили за решетку, а назначили испытательный срок в 2 года. Такое решение повлияли положительные отзывы о них как по месту жительства, так и в учебных заведениях. Кроме того, отсутствие судимостей раньше.