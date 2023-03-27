Муж подчеркнул, что будет до последнего бороться за то, чтобы виновникам избрали должное наказание. Он потребует максимального срока для насильников.

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Отец потребует максимального наказания для насильников

Я хочу идти дальше по этому делу, пока не будет справедливого приговора. На месте ничего не остается, продолжаем бороться за справедливость. Хочу поблагодарить всю страну за поддержку, –

сказал Виктор.

На ключевой вопрос, который взбудоражил всю страну, почему изменили квалификацию преступления, Виктор ответил так: "Решили, что не было вмешательства в ребенка, были сексуальные действия без проникновения".

"К нам были обращения от той стороны с просьбой простить. Подходили ко мне с просьбой простить. Прощения не будет, все будет до конца, в строгом порядке, по максимуму. Я собираюсь ехать с дочерью в Киев, чтобы она получила там помощь", – добавил он.

Почему дело не получало огласки

Также в комментарии Укринформу мужчина отметил, что дело, касающееся его дочери и тянувшейся с августа 2021-го года, не получало огласки, потому что суд (поскольку подсудимые – несовершеннолетние) проходил в закрытом режиме. После вынесения приговора 23 марта благодаря огласке и общественному резонансу на дело есть реакция власти и правоохранительных органов.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что прокуратура обжалует приговор Воловецкого районного суда Закарпатской области в отношении трех несовершеннолетних, изнасиловавших 14-летнюю девушку.

В ведомстве отмечают, что приговор, согласно требованиям Уголовного процессуального кодекса, не вступил в законную силу, прокуратура будет обжаловать его в установленном законом порядке. В ОГП отметили, что органы прокуратуры будут принимать все меры для защиты прав пострадавшей и обеспечения справедливого и неотвратимого наказания виновных в совершении преступления.

Что известно об изнасиловании девушки в Закарпатье