За день российские захватчики нанесли один ракетный и 70 авиационных ударов с применением 116 КАБов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какая ситуация на разных направлениях фронта
- На Харьковском направлении враг четыре раза пытался продвинуться вперед вблизи Волчанска, Строевки и Тихого.
- На Купянском направлении россияне атаковали позиции Сил обороны в районах Голубовки, Петропавловки и в сторону Песчаного, Глушковки и Новоосиново. Украинские защитники отбили четыре вражеские атаки, еще три боевые столкновения до сих пор продолжаются.
- На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 22 раза атаковали позиции украинцев в районах населенных пунктов Новое, Копанки, Твердохлебово, Колодязи и в сторону Зеленой Долины, Липового, Ольговки, Липового, Редкодуба. По состоянию на вечер еще одно боестолкновение продолжается.
- На Северском направлении с начала суток произошло три боевых столкновения в направлениях Григорьевки и Верхнекаменского. Украинские защитники успешно отбили две попытки врага продвинуться вперед, еще одно боевое столкновение продолжается.
- На Краматорском направлении Силы обороны успешно остановили девять штурмов захватчиков в сторону Майского, Белой Горы и вблизи Часового Яра, также продолжается одно боевое столкновение вблизи Ступочек.
- На Торецком направлении россияне 14 раз атаковали позиции Сил обороны. Свои усилия оккупанты сконцентрировали в районах Торецка, Дружбы и в направлении Дилиевки. Украинские защитники успешно остановили все попытки противника продвинуться вперед.
- На Покровском направлении захватнические подразделения пытались прорвать оборону в сторону населенных пунктов Гнатовка, Миролюбовка, Луч, Новосергиевка, Старая Николаевка, Новая Полтавка, Алексеевка, Багатир и в районах населенных пунктов Малиновка, Даченское, Зверево, Новоалександровка, Удачное, Елизаветовка, Лысовка, Шевченко, Котляровка, Троицкое, Андреевка, Богдановка. Силы обороны сдерживают натиск противника и уже отбили 70 вражеских атак, еще 12 боевых столкновений продолжаются до сих пор.
Противник несет значительные потери – сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 177 оккупантов, 103 из них – безвозвратно. Также уничтожено три единицы автомобильной техники, три БпЛА, один мотоцикл и одну боевую бронированную машину противника,
– добавили в Генштабе ВСУ.
- На Новопавловском направлении враг 40 раз атаковал позиции украинских военных вблизи населенных пунктов Константинополь, Ривнополь, Новополь, Новоселка, Привольное и в сторону населенных пунктов Зеленое Поле, Шевченко, Багатир. Шесть атак продолжаются до сих пор.
- На Гуляйпольском направлении захватчики пять раз атаковали позиции украинских защитников при поддержке авиации.
- На Ореховском направлении украинские войска отбили три атаки противника вблизи Новоандреевки, Пятихаток и Степного.
- На Приднепровском направлении враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Веселое, Берислав и Бургунка.
- На Курском направлении украинские защитники отбили 20 вражеских атак, два боевых столкновения до сих пор продолжаются.