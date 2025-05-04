За день російські загарбники завдали одного ракетного та 70 авіаційних ударів із застосуванням 116 КАБів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на різних напрямках фронту

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався просунутися вперед поблизу Вовчанська, Строївки та Тихого.



ворог чотири рази намагався просунутися вперед поблизу Вовчанська, Строївки та Тихого. На Куп'янському напрямку росіяни атакували позиції Сил оборони в районах Голубівки, Петропавлівки та в бік Піщаного, Глушківки й Новоосинового. Українські захисники відбили чотири ворожі атаки, ще три бойові зіткнення досі тривають.



росіяни атакували позиції Сил оборони в районах Голубівки, Петропавлівки та в бік Піщаного, Глушківки й Новоосинового. Українські захисники відбили чотири ворожі атаки, ще три бойові зіткнення досі тривають. На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 22 рази атакували позиції українців у районах населених пунктів Нове, Копанки, Твердохлібове, Колодязі та в бік Зеленої Долини, Липового, Ольгівки, Липового, Рідкодуба. Станом на вечір ще одне боєзіткнення триває.



протягом доби російські загарбники 22 рази атакували позиції українців у районах населених пунктів Нове, Копанки, Твердохлібове, Колодязі та в бік Зеленої Долини, Липового, Ольгівки, Липового, Рідкодуба. Станом на вечір ще одне боєзіткнення триває. На Сіверському напрямку з початку доби відбулося три бойові зіткнення в напрямках Григорівки та Верхньокам’янського. Українські захисники успішно відбили дві спроби ворога просунутися вперед, ще одне бойове зіткнення триває.



з початку доби відбулося три бойові зіткнення в напрямках Григорівки та Верхньокам’янського. Українські захисники успішно відбили дві спроби ворога просунутися вперед, ще одне бойове зіткнення триває. На Краматорському напрямку Сили оборони успішно зупинили дев'ять штурмів загарбників у бік Майського, Білої Гори та поблизу Часового Яру, також триває одне бойове зіткнення поблизу Ступочок.



Сили оборони успішно зупинили дев'ять штурмів загарбників у бік Майського, Білої Гори та поблизу Часового Яру, також триває одне бойове зіткнення поблизу Ступочок. На Торецькому напрямку росіяни 14 разів атакували позиції Сил оборони. Свої зусилля окупанти сконцентрували у районах Торецька, Дружби та в напрямку Диліївки. Українські захисники успішно зупинили всі спроби противника просунутися вперед.



росіяни 14 разів атакували позиції Сил оборони. Свої зусилля окупанти сконцентрували у районах Торецька, Дружби та в напрямку Диліївки. Українські захисники успішно зупинили всі спроби противника просунутися вперед. На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи намагалися прорвати оборону в бік населених пунктів Гнатівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка, Олексіївка, Багатир та в районах населених пунктів Малинівка, Даченське, Звірове, Новоолександрівка, Удачне, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, Богданівка. Сили оборони стримують натиск противника та вже відбили 70 ворожих атак, ще 12 бойових зіткнень тривають дотепер.

Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 177 окупантів, 103 з них – безповоротно. Також знищено три одиниці автомобільної техніки, три БпЛА, один мотоцикл та одну бойову броньовану машину противника,

– додали в Генштабі ЗСУ.