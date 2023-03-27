Об этом заявили в Офисе генпрокурора. В ведомстве отметили, что уже готовят обжалование решения суда над насильниками несовершеннолетней девочки на Закарпатье.

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Приговор готовят к обжалованию

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что приговор, согласно требованиям уголовного процессуального кодекса, не вступил в законную силу. Следовательно, решения суда Закарпатской области от 16 марта 2023 года будут обжаловать.

В частности, Офис генпрокурора, как и общественность, не устраивает наказание для трех несовершеннолетних насильников. В прокуратуре подчеркивают, что будут оспаривать приговор в установленном законом порядке.

Органы прокуратуры будут принимать все меры для защиты прав пострадавшего и обеспечения справедливого и неотвратимого наказания виновных в совершении преступления,

– подчеркивают в ведомстве.

Украинцев возмутило решение суда

Заметим, что троих несовершеннолетних парней, изнасиловавших 14-летнюю девочку, признали виновными. Но судья Воловецкого районного суда Оксана Софилканыч решила не сажать за решетку обидчиков. Она назначила им наказание в размере 5 лет лишения свободы с условным сроком 2 года.

Собственно это шокирующее решение возмутило общественность. Оно также запустило флешмоб в соцсетях с тегом "Сколько стоит ваша совесть, судья". Его начала ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина своей публикацией в инстаграме.

Заметим, что у девочки даже не было адвоката в суде. А ее интересы представляла служба защиты детей местного сельского совета. В ней работает секретарем мать одного из насильников.

Добавим, что Закарпатская областная прокуратура отметила, что "в суде девушка факт изнасилования не подтвердила". А на решение суда повлияло то, что "лица (обидчики – 24 Канал) несовершеннолетние, ранее не судимые, признали вину и раскаялись".

Кроме того, рассказывают местные СМИ, суд при принятии решения полагался на "положительные характеристики". Их обвиняемым предоставили как представители службы по делам детей, так и классные руководители.